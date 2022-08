Esta es la nueva lista de los 10 candidatos a Contralor General de la República

Colombia quedó ad portas de tener, por segunda vez en la historia, a una mujer como la contralora general de la República, luego de que el Congreso de la República integrara, de manera definitiva la lista de diez candidatos, en donde María Fernanda Rangel se consolidó para ganar.



La selección se dio en una audiencia pública, que incluso contó con veeduría nacional e internacional, la cual sesionó con la comisión accidental de senadores y representantes que escucharon a 13 de los 20 candidatos que habían quedado seleccionados, pero que por mandato de dos jueces tuvo que volver a ser integrada la misma.



Superado ese proceso que fue muy controvertido, se integró una lista de cuatro mujeres y seis hombres, los cuales alcanzaron la más alta votación entre los trece. Los diez candidatos seleccionados fueron Elsa González, María Fernanda Rangel, Diana Torres, Mónica Certaín, Carlos Rodríguez, Andrés Castro, Víctor Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno y Luis Carlos Pineda.



La sorpresa del proceso fue que quedó por fuera el candidato Julio César Cárdenas, quien era considerado como el candidato de un sector grande del Pacto Histórico, a quien se aseguraba se pretendía ser incluido en esta nueva integración de la lista.



Sin embargo Rangel, cuenta por ahora con el apoyo de la mayoría de los partidos, Liberal, Conservador, Cambio Radical y la bancada de representantes por las curules de paz, lo cual en votos le significa cerca de 120 votos, sin contar que estarían cerca algunos sectores de los partidos independientes y del mismo Pacto Histórico.

Proceso de escrutinio para elegir los 10 finalistas a Contralor General. Colprensa - Camila Díaz

Estrategia del Paco Histórico

Previo a la audiencia pública, los presidentes del Senado y la Cámara, Roy Barreras y David Racero, ataronla elección del nuevo contralor general de la República, a un acuerdo de la coalición de gobierno, pese a que ya la mayoría de los partidos anunciaron su apoyo a María Fernanda Rangel.





Barreras sostuvo que ha habido “turbulencia” en todo el proceso, pero señaló que el problema es que todo el mismo arrancó torcido, pero que con el nuevo procedimiento se está subsanando las diferencias jurídicas que han sido reportadas por dos fallos de jueces en días pasados.



Racero consideró como innecesario que ya los partidos, como Conservador, Liberal, Cambio Radical y La U, anunciaran ya su candidata a la Contraloría, María Fernanda Rangel, esto porque en su concepto mientras que no haya lista, el debate político no se pueda dar, lo cual será hasta después que sesione la comisión accidental.



El presidente del Senado, sostuvo que el próximo martes el Pacto Histórico presentará un acuerdo nacional a los partidos que acompañan la coalición de gobierno, en el cual se incluirá la elección del contralor general.



Con esa postura el petrismo se está oponiendo a que los partidos Liberal, Conservador, la U y los representantes de las curules de paz apoyen a Rangel. Los congresistas además dijeron que el presidente de la República, Gustavo Petro no tiene candidato o candidata y que sólo ha expresado que sea un proceso transparente y con equidad.