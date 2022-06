¿Escondieron a Francia Márquez? Las hipótesis sobre la repentina ausencia de la 'vice' de Petro

La candidata a la vicepresidencia por el Pacto Histórico, Francia Márquez, ha estado alejada de los reflectores debido a su poca o más bien, casi nula participación en la recta final de la campaña presidencial.



Mientras que Marelen Castillo, candidata a la vicepresidencia de Rodolfo Hernández, parece ganar cada vez más visibilidad, Márquez no solo ha estado ausente en grandes escenarios públicos y medios de comunicación, sino que también se ha distanciado del debate político y hasta su imagen parece haber sido relegada de la campaña.



En esta recta final los electores esperarían que las fórmulas vicepresidenciales tuvieran un papel protagónico, activo e incidente, por eso es que muchos votantes y expertos se están preguntando a qué se debe la ausencia de Francia Márquez, ya que poco se le ha visto ad portas de los comicios decisivos.



Diversos analistas creen que alejarla de la campaña es una estrategia para evitar que cometa errores en los días claves en la carrera presidencial, toda vez que la candidata del Pacto Histórico, antes de la primera vuelta, cometió varios desaciertos, ya que en muchas declaraciones y eventos públicos dijo datos incorrectos o poco precisos que le pasaron factura a la campaña de izquierda.

Para Juan Pablo Ortega, politólogo del Grupo Democrítica de la Universidad Javeriana de Cali, la candidata es una figura nueva en política y, por lo tanto, es más propensa a cometer errores.



“Francia puede equivocarse, lo hizo antes de la primera vuelta y esas salidas en falso se las cobraron a su partido. Pesa más por lo simbólico, por lo que representa y por aquellos que representa, más que por lo técnico, teórico y conceptual. Petro, en cambio, es un político de toda la vida que sabe manejar muy bien el discurso y que conoce muy bien sus temas, por lo tanto, en una segunda vuelta donde se debe persuadir a nuevos electores, es más importante que el discurso y que la vocería se concentre en él”, argumentó el analista.



Por su parte, Carlos Andrés Arias, docente de la maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia, cree que si bien el protagonismo de las campañas se lo lleva siempre el candidato y no su fórmula, coincide que, en el caso de Gustavo Petro y Francia Márquez, las continuas salidas en falso de la candidata y algunas de sus reinterpretaciones o expresiones, han hecho que se evidencie en ella un desconocimiento profundo de temas económicos y de perspectiva de país, lo que habría obligado a que en esta segunda etapa la campaña se volcara, casi en su totalidad, sobre la imagen y el discurso de Gustavo Petro.



Otra de las razones de la poca notoriedad de Márquez en los últimos días podría deberse a los ‘Petrovideos’, ya que es posible que hayan ocasionado fisuras al interior del Pacto Histórico. Así lo señala Guillermo Lombana, estratega y consultor en marketing político.



“Si hay una persona que debe estar disgustada por ello es Francia. Recordemos que ella desde un principio se opuso a la llegada de los grupos políticos tradicionales, a cualquier acuerdo que se hiciera con César Gaviria y a acercarse a otros líderes de la política tradicional. Puede ser que a raíz de esto se haya generado un rompimiento al interior del partido y por esa razón ella esté un poco retraída”, expresó Lombana.



En contraposición a lo anteriormente expuesto, Álvaro Duque, politólogo, periodista y docente del colegio Gran Colombiano, si se mira desde una perspectiva positiva, puede ser que se haya relegado, por el momento, a Francia Márquez para distribuirse mejor el alcance de la campaña y multiplicar los sitios a donde llegar con el mensaje del Pacto Histórico.



Al respecto, Guillermo Lombana, también cree que puede ser que Francia esté dedicada a hacer trabajos sectorizados en algunas regiones del país, donde la campaña del pacto tiene que crecer, en búsqueda de los votos indecisos con su presencia. “Nadie puede desconocer que Francia se ha convertido en una sorpresa, una figura política en el contexto nacional y es posible que se encuentre trabajando en aquellos sectores donde la política tradicional genera desconfianza”, sugirió.

Ausente hasta en las vallas

Desde que se conoció el resultado de la primera vuelta presidencial, las vallas, los videos, las cuñas y demás publicidad política del Pacto Histórico se ha centrado en la imagen de Gustavo Petro. ¿Por qué la de Francia ya no es tan frecuente al lado de su coequipero?



Algunos analistas consideran que el uso de su imagen ya cumplió su cometido y las metas ahora son persuadir a los electores de otros candidatos y atraer a los indecisos, responsabilidad que hoy solo puede asumir Gustavo Petro por su experiencia política, discursiva y capacidad intelectual.



Para Christian Ochoa, director general de la agencia Add Media SAS y consultor de marketing, Francia Márquez, aparte de ser un símbolo de representación para el pueblo, no aporta mucho a los debates en términos de construcción de planes de gobierno.



“Considero que en este momento le puede restar más que sumar al partido, su imagen ya logró el objetivo: fidelizar a una población del país, pero de ahí ya no puede aportar mucho más. Ya logró el impacto que pretendían. En ese sentido, yo siento que, a menos de una semana de las elecciones, ella podría restarle más que sumarle a la campaña de Gustavo Petro”, sostuvo.



Podría decirse que la campaña del Pacto Histórico le ‘bajó el volumen’ a Francia Márquez, quien de acuerdo con los analistas consultados le resta puntos a un Gustavo Petro que ha venido moderando su tono discursivo y quien pretende distanciarse de la imagen ‘castrochavista’, comunista y megalómana que tiene.



La mayoría de los analistas coinciden al concluir que la ausencia de Márquez tiene que ver con una estrategia que pretende evitar, a toda costa, dar un paso en falso que pueda costarles la presidencia en esta última milla que resta para que termine la carrera presidencial.

Desaciertos

Hace poco más de un mes, Francia Márquez afirmó que en Colombia se consumen huevos importados desde Alemania, también yuca y papa.



Posteriormente, la Federación Nacional de Avicultores, la Sociedad de Agricultores de Colombia y el Gobierno Nacional desmintieron lo dicho.



Otro desacierto se presentó cuando tildó a César Gaviria de neoliberalista y representante de “más de lo mismo”. Eso causó que el expresidente le cerrara, en ese momento, las puertas al Pacto Histórico.



En otra ocasión, Márquez aseguró que la empresa colombo venezolana Monómeros S.A. había quebrado debido a la crisis diplomática entre Colombia y Venezuela. Al respecto, la compañía desmintió lo dicho por ella y publicó su informe financiero para negar la afirmación de la candidata.