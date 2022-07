"Es una farsa": María Fernanda Cabal discutió con ambientalistas por el Acuerdo de Escazú

La senadora María Fernanda Cabal protagonizó una fuerte discusión con un grupo de ambientalistas por el Acuerdo de Escazú. Desde antes de ingresar al debate en el Congreso sobre el controvertido proyecto de ley con el cual Colombia se suscribe al Acuerdo de Escazú, Cabal mostró su descontento.



“Aquí no vuelve a haber un puente, un túnel, una obra civil, ni siquiera los indígenas y los negros van a tener prevalencia con su consulta previa, porque va a llegar una ONG a decir ‘usted está afectando el medioambiente’”, dijo la congresista sobre los supuestos peligros que tendría para el país sumarse al tratado.

Los activistas ambientalistas instrumentalizados por la izquierda internacional, ignoran el peligro de Escazú. Ese acuerdo es parte de una agenda globalista para frenar el desarrollo, empobrecer a los colombianos y engañar jóvenes incautos.#AlertaConEscazú pic.twitter.com/xckbIjxVpd — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 26, 2022



Aunque los ambientalistas que estaban en el lugar le dijeron que “eso no es verdad”, según Cabal: “es verdad porque yo conozco los acuerdos, yo he conocido el litigio internacional. Entonces, usted no me va a enseñar a mí cuando yo tengo por lo menos 25 años más que usted”.



“Senadora, pare de criticar y proponga, póngale un poquito de altura al debate”, fue la respuesta de uno de los promotores de Escazú. No obstante, la política del partido Centro Democrático insistió en que el Acuerdo es “una farsa globalista, para dejarnos pobres a todos los colombianos y engañar a los jóvenes incautos”.



Posteriormente, durante la plenaria del Senado, Cabal defendió que “la soberanía de Colombia sí está en riesgo”. Y agregó que “Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que causan la muerte de activistas y líderes”.

La soberanía de Colombia está en riesgo con Escazú porque, cuando fusiona Derechos Humanos con derechos ambientales, activa la jurisdicción internacional. Escazú es un gran engaño, que no suple la tragedia de los cultivos de coca que sí causan la muerte. #AlertaConEscazú pic.twitter.com/A7dr5WB5SP — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) July 26, 2022



A pesar de la oposición del Centro Democrático y otros partidos como Cambio Radical, este proyecto fue aprobado con 74 votos a favor y 22 en contra. Ahora la discusión pasa a la Cámara de Representantes, donde debe tener dos votaciones positivas.