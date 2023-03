"Es preocupante y peligroso que Colombia este sometido a un estado de opinión": MinSalud

Sobre la reforma a la salud, la agenda sigue candente. Ayer, fue la retirada del tercer partido que se baja de la bancada de apoyo: ya el Centro Democrático, el Partido Liberal y el Partido de la U se 'bajan' del bus del proyecto de Ley de Carolina Corcho.



Este jueves, durante una audiencia pública organizada por la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, y que fue convocada por el congresista Germán Rozo, la ministra Corcho explicó los principales puntos para entender la reforma y extendió su preocupación sobre una "fuerza mediática" en los trámites y proyectos de Ley que competen al Congreso.



"Hay un ambiente en el país de dirimir esta discusión en los medios. A mí me parece preocupante y peligroso que Colombia este sometido a un estado de opinión, en donde mediáticamente se decide si un proyecto de ley se presenta, si no se tramita o no. Esta es una función constitucional del Congreso de la República", dice Carolina Corcho.



Y continúa, "me parece preocupante que se inunde el país de una serie de discusiones sin que tenga el trámite legal que debe tener el Congreso. El Gobierno siempre presentará sus propuestas, pero es el Congreso en su dependencia para dirimir los conflictos (la comisión séptima), la búsqueda del interés público pasa por los múltiples intereses particulares, pero si tu interés privado es muy particular, se debe tener la decencia de dejar el interés público".



Para Corcho, hacer las cosas distintas no significa destrucción ni retorno a las formas fallidas del pasado. "Esto significa reconocer las fallas estructurales en el modelo actual, fallas que afectan, limitan o niegan los derechos de la población, margina a sectores vulnerables de la sociedad y pone en riesgo la estabilidad financiera de un sistema. “Es hora de pensar que otra forma, una mejor forma para conducir nuestro sistema de salud, es posible”. Y es nuestro deber garantizar que así sea".



Y sobre esto, habla sobre el diagnóstico del sistema de salud actual. "Aquí las deudas de las EPS son superiores a $23 billones, pero estamos en el mejor sistema de salud cuando lo que hay hoy no ha garantizado un flujo de recursos para el cuidado de vida de los colombianos. La capacidad de resiliencia y normalización de lo que no puede ser aceptado como normal: no puede ser aceptado como normal que los servicios públicos aportados por los colombianos, manejados de manera privada, no lleguen a su fin y que cuenten con un desfalco de billones de pesos, pero no pasa nada, eso no nos dice nada".



Sobre el modelo de Atención Primaria que propone como elemento fundamental del sistema, la ministra aseguró que no se trata de una propuesta exclusiva para la Colombia rural y profunda. “Es una propuesta universal porque los derechos humanos son universales”, con enfoque diferencial y reconociendo las diversidades, pero universal, indicó. “Queremos que, en términos de derecho fundamental, todos los ciudadanos tengan el mismo acceso y las mismas garantías. Eso es lo central de este proyecto de ley.