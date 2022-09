"Es irresponsable acusar a Duque de crear disidencias": excomisionado de Paz

Juan Camilo Restrepo, alto comisionado para la paz del gobierno de Iván Duque, rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre su antecesor. En entrevista con Noticias Caracol, el mandatario acusó al expresidente Duque de ser el responsable de la creación de las disidencias de las Farc.



“Las disidencias fueron construidas por Duque, con todo el respeto que me merece, la política de destruir el proceso de paz construyó las disidencias. El objetivo era reconstruir las Farc armada para que siguiera existiendo la excusa de la guerra, no lo hicieron sino parcialmente, entramparon, hicieron trampas”, afirmó Petro.

Gustavo Petro habló en exclusiva con @NoticiasCaracol sobre la propuesta de paz total: “Las disidencias fueron construidas por Duque”.



Luego de este duro señalamiento, Restrepo salió en defensa de Duque y aseguró que, “las declaraciones que hizo el presidente Petro sobre el gobierno y liderazgo de Iván Duque es algo irrespetuoso e irresponsable, no corresponde a la realidad y esas afirmaciones no dicen nada del trabajo que hicimos para garantizar la seguridad y para fortalecer el proceso de paz”.



“Nosotros recibimos un país con una paz imperfecta e incluso algunas personas ya estaban involucradas al narcotráfico como ‘Gentil Duarte’”, mencionó sobre la política de destrucción del proceso de paz.



“Nuestro Gobierno nunca consagró, ni hizo negociación con grupos narcotraficantes, ni les dio estatus político a las disidencias de las Farc o al Clan del Golfo. Desde el Gobierno están dando ideas a medias, le están mintiendo al pueblo colombiano y e incumpliendo la institucionalidad del Estado”, agregó el alto comisionado en diálogo con Blu Radio.



Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente Duque también respondió a las declaraciones de Petro, diciendo que las disidencias nacieron antes de su gobierno y él lo que hizo fue combatirlas.



“En abril de 2018, antes de las elecciones presidenciales, la Fundación Ideas para la Paz presentó este escalofriante reporte sobre las disidencias de las Farc. En mi gobierno las combatimos, no las premiamos ni las equiparamos al Estado”, afirmó Duque en su red social.