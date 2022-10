"Entonces quieren un presidente callado, que no hable": Gustavo Petro sobre críticas en redes

Desde Urabá, Antioquia, en el diálogo regional vinculante, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió a quienes, en redes sociales, han asegurado que sus comentarios frente a la economía colombiana han causado alarmismos en los mercados.



“Leía en las redes sociales diciendo que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava, entonces quieren un presidente callado, que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar, no, eso no puede ser el presidente de la República”, expresó Petro desde esa región.



El presidente aseguró que no hablará por redes sociales, sino a los votantes y en general a los colombianos para quienes Gobierna, pese a que la mayoría de sus anuncios los ha dado a conocer desde su cuenta de Twitter.



“El presidente no va a hablar en Twitter, en Facebook, el presidente va a hablar en la plaza pública frente a su pueblo sonante, puede que nos equivoquemos, puede que acertemos, los cambios siempre son difíciles”, expresó Petro.



El mandatario colombiano también aseguró que gobernará con los colombianos, particularmente para las voces que han sido menos escuchadas durante años. Además, reiteró que no será un presidente que se encierre en la Casa de Nariño y aseguró que continuará visitando las regiones.



“También queremos escuchar las opiniones diversas, las otras, las que no votaron por nosotros, en qué medida pueden proponer alternativas que nosotros queremos escuchar, cómo ese conglomerado de propuestas, no todas se pueden realizar porque el presupuesto es limitado y no somos un país rico en dinero”, expresó Petro.



Y reiteró: “El pueblo no puede ser un simple espectador, tiene que tomar decisiones que nosotros queremos obedecer, este método se extenderá en toda la nación colombiana, o se hace el cambio, o nos hundimos, hacemos la paz, o nos hundimos en la violencia”.