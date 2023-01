En visita a Cali, Petro anunció proyecto para más de 100 mil jóvenes de sectores populares

En su visita al Valle del Cauca, el presidente Gustavo Petro cumplió este sábado con una cita que tenía en el parque de La Arboleda del barrio Potrero Grande, oriente de Cali, donde tuvo un conservatorio con los empresarios fundadores y los jóvenes integrantes de 'Compromiso Valle'.



​En medio del conservatorio, el Mandatario aseguró que va a pedir una adición presupuestal para implementar un proyecto con el que se pueda ayudar a más de 100 mil jóvenes. Presupuesto que, según dijo, saldrá de la reforma tributaria que se aprobó el año pasado.



Según manifestó Petro, lo que pretende el Gobierno con ese presupuesto, que dijo se presentará en los próximos días, “es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad", por lo cual, precisó que este se financiará con "el proyecto de ley de adición presupuestal. Lo vamos a presentar, porque es la plata que viene de los impuestos que crecieron a partir de la reforma tributaria".



"La sociedad de los empresarios y la sociedad de las juventudes populares que, como una demostración, podemos extrapolar al conjunto de la nación para alcanzar 100 mil jóvenes populares que puedan ser ayudados por el Estado económicamente para poder comer y para poder estudiar, porque para abrir el libro hay que tener el pan", comentó el Presidente.



En medio de su intervención en el conversatorio, el Mandatario destacó que este proyecto será un reto porque, aunque dijo que sabe que cien mil no son toda la juventud, esos jóvenes sí representan a quienes seducen las actividades relacionadas con violencia porque, en muchos casos, no ven alternativas.



"En ese presupuesto que vamos a presentar en estos días, verán ustedes lo que queremos como Gobierno, que no es bala para los jóvenes y no es tener los oídos sordos para el reclamo justo. Es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad", mencionó.



Petro, además, fue enfático en que con este proyecto se pretende demostrar lo que quiere el Gobierno que, según dijo, es que los jóvenes no vean la violencia como una opción de vida. Al respecto, mencionó que "en ese presupuesto verán que no queremos bala para los jóvenes y que no hay que tener los oídos sordos para el reclamo justo. Es intentar construir conjuntamente los puentes que nos unan como sociedad".



"Van destinados, precisamente, y lo verán en ese proyecto, a la mamá, joven ella, que tiene el niño y no tiene hoy con que llevarle la leche; pero también, agregó, dándole comida a ese joven que se atrevió a salir a la calle para gritar dignidad, a los campesinos sin tierra, a ver si es posible que tengan tierra, a la educación, a ver si es posible que hagamos saltar la muralla de la universidad para que se convierta en puertas abiertas para la juventud", puntualizó Petro.



Cabe recordar que 'Compromiso Valle' es una iniciativa social en la que se reúnen comunidades vulnerables con el sector privado en la búsqueda de la transformación de Cali y el departamento. Según se indicó, a diciembre de 2022, la iniciativa en la que participan más de 400empresas y donantes, ha beneficiado a más de 40 mil personas, especialmente jóvenes en situación de vulnerabilidad.



"Hacen bien ustedes cuando vienen a estas calles para mostrarle a Colombia que es posible que nos encontremos, la burguesía, como decía la compañera de Siloé, y el proletariado, y el mundo popular. Claro, porque este es nuestro país y podemos construirlo juntos", destacó Petro sobre la iniciativa.