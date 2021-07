En noviembre habrá elecciones de Consejos de Juventud, ¿cómo participar?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Hasta el próximo 28 de agosto estarán abiertas las inscripciones para que más de diez millones de jóvenes participen en el proceso democrático para elegir a sus representantes ante las autoridades políticas de sus entes territoriales.



En efecto, por primera vez en la historia de Colombia se adelantará una jornada para elegir a los consejeros de juventudes en 1.079 municipios, quienes “representarán los intereses de las nuevas generaciones ante las autoridades municipales y harán veeduría política y control social”.



Según Patricia Rico Rojas, delegada del órgano electoral en el Valle del Cauca, los Consejos de Juventud tienen como objetivo fomentar la organización y participación política de los jóvenes, además de actuar como mecanismo de interlocución con las entidades públicas para concertar las agendas de ese sector poblacional con las respectivas autoridades.



“Invitamos a los jóvenes a que, si no quieren que los representen los políticos, porque no se sienten identificados, aquí tienen la oportunidad para que ellos mismos presenten sus propuestas de Gobierno, para que sus temas escalen a nivel departamental o nacional. Lo que ellos propongan será una política de Estado, una política pública a la que el Concejo local y los alcaldes le darán prioridad con presupuesto. Para esto es que sirve esta representación, que ya no será decorativa”, manifiesta la vocera de la Registraduría Nacional.

El País presenta un abecé sobre las elecciones de Consejos Municipales y Locales de Juventud.



¿Qué son los Consejos de Juventud?



Los Consejos de Juventud son la oportunidad para que las personas de entre 14 y 28 años sean elegidas como representantes de su grupo poblacional con el fin de ser escuchadas por las autoridades de sus municipios o distritos. “Estos Consejos son un mecanismo autónomo que les permite participar tanto en la gestión pública como en la creación de políticas públicas para la juventud”, recalcó Rico.



¿Para qué sirven estos Consejos?



Luego de ser elegidos, los consejeros juveniles podrán presentar un plan de trabajo que se convierte en parte integral de las disposiciones que tienen los mandatarios a nivel regional. “Ellos pueden hacer seguimiento para que les sean asignados presupuestos desde los entes territoriales a esos proyectos para que se hagan realidad”, agregó la vocera del organismo electoral.



¿Por qué son importantes los Consejos de Juventud?



Porque son un mecanismo real de participación política y ciudadana de las nuevas generaciones del país. El proceso busca visibilizar las potencialidades y propuestas de los jóvenes. A raíz de las facultades que otorga la Ley 1885 de 2018, los consejeros juveniles puedan exigirles a los alcaldes y a toda la institucionalidad el cumplimiento de su Plan de Desarrollo. “Ellos podrán disponer de los órganos de control, ante esa omisión de los funcionarios. Esto es algo que no ocurría antes, pues no había un plan de trabajo. Este es el principal logro que se obtuvo para este grupo poblacional”, agrega Rico.

¿Cuántos jóvenes están habilitados para votar en el país?



Entre los 14 y los 17 años hay 2.880.598 votantes potenciales y entre los 18 y los 28 años hay otros 7.875.048. Es decir que, en total, 10.755.646 jóvenes pueden participar de este proceso.



¿Cuándo se cierran las inscripciones para participar en estos comicios?



Las inscripciones para votar se abrieron el 1 de junio y se cierran el próximo 28 de agosto. “Pero cabe anotar que cualquier joven que haya tramitado su tarjeta de identidad ingresa automáticamente al censo, igual que quienes han sacado su cédula y tienen menos de 28 años al momento de la elección”, explica la funcionaria.



¿Cuándo serán las elecciones?



El domingo 28 de noviembre de 2021.



¿Dónde se realizarán las votaciones?



Se eligirán Consejos de Juventud en los 1097 municipios del país y en 33 distritos especiales como Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta y Buenaventura.



¿Cuántos consejeros juveniles se eligirán ese día en Colombia?



El número de consejeros lo determina el censo poblacional de cada territorio. Para los municipios con menos de 20.000 habitantes se elegirán siete consejeros, para los municipios de más de 20.000 hasta los 100.000 habitantes, serán trece consejeros y para los municipios o distritos de más de 100.000 habitantes se elegirán 17. “Cabe aclarar que los Consejos de Juventudes tienen divididas sus curules de la siguiente forma: el 30 % se les da a los partidos políticos, el 30 % a los candidatos independientes y el 40 % se le da a las prácticas organizativas”, informó la delegada Rico.

"Los jóvenes que se sienten inconformes y tienen reclamos que quieren ver en políticas públicas, los invitamos a que participen": Patricia Rico, delegada de la Registraduría.

¿Cómo se pueden inscribir los jóvenes independientes?



Hasta el 28 de agosto se pueden inscribir grupos de mínimo tres jóvenes en la página web https://registrojovenesindependientes.registraduria.gov.co/juventudes/. El proceso de inscripción se completa aportando las firmas que deben recoger en el municipio donde quieran ser elegidos, dependiendo del censo poblacional: 50 firmas para municipios con menos de 10.000 habitantes; 100 para territorios entre 10.001 y 20.000 ciudadanos; 200 para municipios entre 20.001 y 50.000; 300 para municipios de 50.001 a 100.000; 400 para ciudades de 100.001 a 500.000, y 500 firmas para ciudades con más de medio millón de habitantes.



¿Y qué son prácticas organizativas?



Son los jóvenes registrados por una entidad con personería jurídica, ya sea con o sin ánimo de lucro, que debe tener al menos tres meses de constituida al inscribir al candidato.



¿Cómo harán la campaña?



Una es la campaña que hacen quienes quieren inscribirse como independientes para recoger las firmas de apoyo, y otra es la podrán hacer en medios de comunicación a partir del 1 de septiembre, con el fin de ser elegidos.



En el Valle

¿Cuántos consejeros juveniles se eligen en Cali y el Valle del Cauca?



En el caso de Cali se elegirán 17. Según la vocera de la Registraduría, serían 5 curules para candidatos juveniles de los partidos políticos, 5 para jóvenes inscritos como independientes y 7 para organizaciones de la sociedad civil. Para el Valle del Cauca se van a elegir 43 Consejos de Juventudes, uno por cada municipio, con excepción de Buenaventura, donde, por ser distrito especial, se elegirán 2: uno urbano y otro rural.