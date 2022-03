En cifras: Así les fue a los vencedores y derrotados de las consultas interpartidistas 

Con los tres candidatos presidenciales que salieron de las consultas interpartidistas, quedó claro el mapa de los ganadores y los perdedores del resto de los otros 12 aspirantes que participaron.



Lo primero a destacar es el amplio respaldo de la dirigente afro y líder social, Francia Márquez, quien sacó más de 550 mil votos en la consulta del Pacto Histórico.



Lea además: Sergio Fajardo gana la coalición Centro Esperanza y será candidato presidencial



Defraudó, por su parte, el exrector de los Andes, Alejandro Gaviria, quien no pudo despegar en su aspiración de la Centro Esperanza y estuvo muy pegado a conflictos políticos internos. Con 70% escrutado no pasaba de los 240 mil votos.



En esa consulta también un gran derrotado fue el senador Jorge Enrique Robledo, quien con el 70% estaba cercano a los 120 mil votos. Un golpe electoral más fue para el exsenador Juan Manuel Galán, quien además aspiraba con su partido Nuevo Liberalismo, y se acercó a los 400 mil votos con el 71% informado.



El triunfo de Federico Gutiérrez no sólo es una victoria de él, sino también del gobierno de Iván Duque, que se la jugó para darle el apoyo. También es un triunfo en cuerpo ajeno del expresidente Álvaro Uribe, que bajo cuerda tenía en el exalcalde Gutiérrez su apoyo. El paso de Gutiérrez, deja además mal parado a Óscar Iván Zuluaga, el candidato del Centro Democrático, quien se opuso a que votaran los uribistas por Gutiérrez.



Lea también: Federico Gutiérrez se convirtió en el candidato presidencial de Equipo por Colombia



Revelación política fue el exgobernador de Boyacá, Carlos Amaya, quien llegó a los 400 mil votos, cuando se pensaba que iba ser uno de los últimos en la consulta de la Esperanza.



En la derecha no logró despegar el exalcalde de Barranquilla Alex Char quien pasó de los 500 mil votos cuando se esperaba que fuera el ganador de la consulta de Equipo Colombia. En la misma alianza, el senador David Barguil se consolidó como la principal figura electoral del conservatismo colombiano al tener más de 450 mil votos.



El exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, fue otro de los derrotados: no pudo tampoco en esta ocasión consolidar su aspiración a la Presidencia de la República, tan sólo se acercó a los 200 mil votos.



Le puede interesar: Gustavo Petro será el candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico



En la consulta del Pacto Histórico el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, alcanzó una votación importante casi los 200 mil votos, lo más alto en toda su carrera de político. No pegaron en la izquierda el pastor Alfredo Saade y la indígena Arelis Uriana, no pasaron de los 80 mil votos.



Pero los resultados de éste domingo dejaron muy mal parada a la consulta de la Esperanza porque apenas estaría pasando los 2 millones de votos, cuando sus protagonistas dijeron que estarían por encima de los tres millones.