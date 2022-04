Elecciones presidenciales: ¿es posible una tercera opción entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro?

Faltando menos de dos meses para los comicios presidenciales, la atención de la opinión pública parece centrarse únicamente en dos candidatos: Federico Gutiérrez y Gustavo Petro, lo que deja varias preguntas: ¿Estará entre ellos la ‘pelea’ por el Ejecutivo?, ¿podrá un tercer aspirante alcanzarlos, haciéndoles contrapeso?



La razón por la cual se ha centrado la opinión en torno a las campañas del Equipo por Colombia y el Pacto Histórico parecería ser obvia: ambos repuntan en las encuestas y, según estas, pasarían a la segunda vuelta. Sin embargo, el trasfondo es más complejo, dicen los analistas.



Otra de las respuestas y quizá la más reciente es que el resultado de las consultas interpartidistas del pasado 13 de marzo indudablemente tiene un gran peso. Lo que muchos llamaron ‘la primera vuelta presidencial’ se convirtió en un escenario que midió la fuerza de los precandidatos, pero también la de los partidos que los secundaban.



“Las consultas se iban a constituir en una especie de examen o de primera prueba para ver qué tan fuerte estaba cada uno. En el caso de Petro, se constató que su fuerza era tan grande como se pensaba, pero que tiene un techo. Y para el caso de Federico Gutiérrez, que la derecha salió súper ganadora. Eso explica en parte por qué estamos tan radicalizados en torno a las dos opciones de izquierda y derecha en este momento”, dice Carlos Felipe Osorio, profesional en Gobierno y Asuntos Públicos.

De acuerdo con los analistas, no todo puede darse por sentado, puesto que no se sabe a quién le darán su voto aquellos que no participaron en las consultas.

El politólogo Santiago Londoño le suma a la anterior consideración que, por causa de “esa primera vuelta de las consultas, lo que suele pasar es que ya pasamos del voto personal a una posición del voto útil”.



Lo que quiere decir que la manera en que fueron asumidas por los colombianos las consultas interpartidistas de las tres coaliciones fue casi como una primera cita a las presidenciales.



En efecto, expresa Osorio, tanto ‘Fico’ Gutiérrez como Petro están haciendo uso del discurso de estar el 29 de mayo en la segunda vuelta presidencial, basándose en los sufragios que reunieron en las consultas populares.



Así, muchos electores no votarían por quien más les guste o por el candidato con el que se sienten identificados, sino por quien pueda derrotar al que no les gustaría ver como mandatario.

"Los candidatos que no son Petro ni ‘Fico’ están percibiendo que efectivamente está complicado

y que necesitan, sea por medio de alianzas o por medio de booms mediáticos o

de estrategias, volver a resurgir" Carlos Felipe Osorio Profesional en Gobierno y Asuntos Públicos

“Y es ahí cuando los otros candidatos del espectro van a perder mucha fuerza, porque ya la gente está pensando en quién no puede ser mi presidente, pensándolo como una segunda vuelta. Es difícil ‘sacar’ esa idea de la cabeza de la gente y decirle que vote por el que quiera y ya en la segunda vuelta presidencial decida por cuál de los dos candidatos votar”, explica Londoño.



Ante este escenario, los demás aspirantes, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Ingrid Betancourt, John Milton Rodríguez, Luis Pérez y Enrique Gómez, no tienen muchas esperanzas de alcanzar a Petro y a Gutiérrez y necesitarían de alianzas, booms mediáticos y estrategias innovadoras para destacarse en la contienda.



Si bien son seis los candidatos, además de Petro y ‘Fico’, que aspiran llegar a la Casa de Nariño, de acuerdo con el consultor político Miguel Jaramillo, solo Fajardo y Hernández tendrían alguna posibilidad de hacerles contrapeso.



“Solo ellos dos podrían pelear una tercería en este escenario de ‘bandwagon’, de voto útil y de polarización en el que estamos sometidos”, considera.



Lo que además se tiene sobre la mesa es que “Petro seguramente va a la segunda vuelta y eso lo demostró con la votación de la consulta y con la adhesión de Francia Márquez”, apunta Londoño, a lo que agrega que “la única fuerza que podría llegar a bajarlo de alguna forma es la de Federico Gutiérrez”.



Jaramillo dice que incluso Fajardo y Hernández no solo deben buscar las estrategias para crecer en la campaña, sino también impedir una victoria en primera vuelta del candidato del Pacto Histórico.

La "remontada" de Fajardo

Como sucedió en los comicios presidenciales de 2018, en los que Fajardo también fue candidato, el exgobernador de Antioquia espera remontar por el centro y ser el siguiente Jefe de Estado de Colombia.



Sin embargo, los resultados obtenidos en la consulta de la Coalición Centro Esperanza fueron la constatación de que no será tarea sencilla.



Según Osorio, que Fajardo se sienta sin tanta fuerza responde por un lado “a su fracaso en la consulta, porque sacó menos votos que incluso segundos lugares de otras coaliciones. Que haya sacado menos votos teniendo una carrera pública y siendo conocido en la esfera política habla mucho de cómo arranca su campaña”.



Y en segundo lugar, añade, “su imagen está muy desgastada, hay una sensación generalizada de que es el candidato que a la gente no le molesta en exceso, pero tampoco le convence. Ese discurso de la remontada de Fajardo fue algo que en 2018 se utilizó y casi ocurre,

pero en este caso la tiene complicada”.



Asimismo, Osorio expresa que los signos de unión que apenas está dando el grupo de centro le están pasando factura a la aspiración del paisa.



“Las heridas y las rupturas de la coalición en la cual fue elegido Fajardo siguen muy presentes y se ve difícil esa situación, máxime cuando hay sectores que ya están empezando a pensar en migrar, sobre todo por la llegada de algunos santistas”, sostiene el consultor Jaramillo.

"Si no vemos que el candidato que nos gusta tenga opción real de poder, pasamos al voto útil, es decir, a votar

por el rival de quien no queremos”.

Santiago Londoño, politólogo.

Hernández, ausente

"Rodolfo Hernández se fue del país, estuvo desaparecido. Se nota que le va a terminar apostando es a tener una posición", comenta Londoño.



Y es que efectivamente la ‘carta’ de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, de quien se decía tenía el mejor manejo de redes sociales y llegó a calar en la opinión pública con fuerza, poco se ha sentido en las últimas semanas.



Osorio cree que se “puede estar reservando. Quizá sea porque quiere reaparecer de forma repentina”.



Y lo cierto es que el pasado viernes asistió a un conversatorio en la Universidad Autónoma de Bucaramanga.



Sin embargo, a Hernández le puede jugar en contra el último escándalo que le salió a la luz pública hace algunas semanas por su presunta participación, cuando era alcalde en la Ciudad de los Parques por un millonario negocio para el manejo de las basuras, justamente cuando ha hecho de la lucha contra el flagelo de la corrupción la premisa de su campaña.

Los otros candidatos

De acuerdo con los analistas, los otros presidenciables no son opciones reales de poder, pero continúan en la contienda electoral para posicionar su imagen y buscar una aspiración política a futuro.



Santiago Londoño centra su análisis en Ingrid Betancourt, la ‘carta del Partido Oxígeno Verde, aseverando que si en algún momento tuvo “algún chance, este se ha echado para atrás con las peleas internas de su incipiente partido con el elegido senador Humberto De la Calle”.



Así las cosas, los aspirantes a llegar a la Casa de Nariño que podrían pelear por una tercería deberían, según Jaramillo, “emprender una estrategia en la cual haya un rechazo frontal a tácticas de voto útil y generar más notoriedad de que puede haber opción además de Gustavo Petro y Federico Gutiérrez”.



Pero advierte: “Ojo que la campaña y la serie está abierta, como en el fútbol, y cualquier cosa podría pasar, y un ‘descache’ o una investigación o una situación en contra de Gutiérrez o de Petro podría llevar a que estas tercerías puedan consolidarse y pasar a la segunda vuelta”.