Elecciones minuto a minuto: se cerraron las urnas en todo el país

4:00 p.m.: Se cerraron las urnas en todo el país y comenzó el conteo para definir quién será el presidente.



12:05 p.m.: La candidata vicepresidencial Francia Márquez ejerció su derecho al voto en el municipio de Suárez, en el departamento del Cauca.



"¡Vamos a vivir sabroso! Estoy votando para que mi municipio no tenga que seguir viviendo en violencia y para que mi gente no siga teniendo miedo. Estoy acá para que los jóvenes tengan acceso a la educación. ¡Vamos Colombia!", dijo Márquez.



12:00 p.m.: Las autoridades de Cali y el Valle del Cauca entregaron el primer balance de seguridad y reportaron completa normalidad en el desarrollo de la jornada electoral, así como un buen comportamiento de la ciudadana.



En Cali y los municipios de Jamundí, Yumbo, Vijes, Candelaria y La Cumbre (Valle del Cauca), la Policía Metropolitana Santiago de Cali no reportó alteraciones.



11:20 a.m.: El alcalde Jorge Iván Ospina ejerció su derecho al voto en la mesa número 2 del puesto ubicado en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC).



"El derecho al voto es un derecho constitucional que no puede ser agredido y que consolida nuestra democracia. Invito a todos los ciudadanos y ciudadanas a votar hoy 19 de junio, un día histórico. Voten por el candidato de su preferencia, pero participen", manifestó Ospina.

👉El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ejerció su derecho al voto en la mañana de este domingo en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC). Estas fueron sus declaraciones. pic.twitter.com/2q3rRp0Jvv — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

11:00 a.m.: La candidata vicepresidencial Marelen Castillo ejerció su derecho al voto en el colegio La Anunciación, del barrio El Trebol, de Cali.



"Muchas gracias a todos por acompañarnos”, señaló la caleña después de marcar su voto en el tarjetón. Y agregó que este es un momento “muy importante para la democracia. Qué hoy gane Colombia".

👉La fórmula vicepresidencial del candidato a la presidencia Rodolfo Hernández, Marelen Castillo, ejerció su derecho al voto en el colegio La Anunciación del barrio El Trébol. pic.twitter.com/B15ApUARiR — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

10:30 a.m.: El candidato presidencial Gustavo Petro votó en la institución educativa Marco Antonio Carreño, en Bogotá, acompañado de su esposa y familia.



10:00 a.m.: El excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza Sergio Fajardo, votó en la institución educativa Inem de El Poblado, de Medellín.



El candidato fue recibido con reproches en su puesto de votación, tras su decisión de votar en blanco.



👉El excandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, ejerció su derecho al voto en la institución educativa Inem de El Poblado, en Medellín. pic.twitter.com/eoEcPl4VE9 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

9:40 a.m.: La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, ejerció al voto en Universidad de la Salle, en Bogotá.



"Acabo de votar con mucha emoción. Cualquiera que sea el resultado, Colombia va a ganar. No vamos a dejar que nos dividan, estoy segura que Rodolfo Hernández va a ganar por el bien del país. Vayan a votar, este es el momento en el que nuestras cédulas valen lo mismo, es la manera de que Colombia salga adelante: sin violencia y con mucho amor", dijo Betancourt

👉La excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, ejerció desde muy temprano su derecho al voto en la ciudad de Bogotá. Estas fueron sus declaraciones. pic.twitter.com/vPro20eSUJ — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

9:20 a.m.: La Procuraduría General de la Nación emitió un video desde su cuenta de Twitter, donde garantizan el derecho al voto.



"Es un derecho y un deber ciudadano que invito a ejercer de manera tranquila, responsable y pacífica": escribió la procuradora Margarita Cabello.

8:22 a.m.: El presidente de la República, Iván Duque Márquez, fue uno de los primeros en asistir a las urnas. Desde el lugar envió un mensaje al nuevo Gobierno que saldrá elegido este domingo.



"Esta tarde se conocerá quién es el nuevo Presidente de los colombianos y desde ya podemos decirle que quien el pueblo elija hoy, contará con todo nuestro respaldo para iniciar el proceso de transición presidencial, también conocido como proceso de empalme", manifestó Duque.



8:12 a.m.: El candidato Rodolfo Hernández por la Liga de Gobernantes Anticorrupción, ejerció su derecho en el Colegio Santander de Bucaramanga.



El aspirante a llegar a la Presidencia de Colombia llegó a este lugar acompañado por una gran multitud de personas que lo respaldan.



"Esperemos que ganemos", fueron las únicas palabras que dio el aspirante en el puesto de votación. Sin embargo, en sus redes sociales se pudo leer un trino que decía: “Siempre adelante, ni un paso atrás”, que escribió antes de salir de su casa para el puesto de votación.

👉A primera hora de este domingo 19 de junio, el candidato presidencial Rodolfo Hernández ejerció su derecho al voto en el colegio Santander, en Bucaramanga. pic.twitter.com/BVqM5HMNg8 — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

8:10 a.m.: En el barrio Siete de Agosto hay gran afluencia de personas que asistieron a los puestos de votación para elegir el nuevo presidente de Colombia.



Este es el panorama en el puesto de votación del barrio Siete de Agosto, donde los ciudadanos salieron muy temprano para ejercer su derecho al voto.



🎥 Francy Chagüendo / El País pic.twitter.com/HwZD0IfKXV — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

8:00 a. m.: Con gran afluencia los caleños empezaron a llegar a los puntos de votación en los diferentes sectores de Cali. Es de anotar que en la ciudad hay 4.969 mesas habilitadas en 190 puestos de votación.

📌Así avanza la jornada de elecciones en el puesto de votación del CAM, centro de Cali, donde los ciudadanos han salido con gran afluencia.



🎥: Jhon Pablo Cuéllar / El País pic.twitter.com/O2knqyY9Hc — El País Cali 📰 (@elpaiscali) June 19, 2022

Para estos comicios están habilitados 39.002.239 de colombianos para votar. En el territorio nacional podrán hacerlo 38.029.475, en el exterior han podido acudir a las urnas un poco más de 972.754 connacionales.



En Colombia están habilitadas para votar 19.582.821 mujeres y 18.446.654 hombres, mientras que en el exterior 529.087 mujeres han podido participar en las urnas y 443.677 hombres han podido acudir a los puestos.



A tempranas horas de la mañana, la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, dio apertura oficial a los comicios presidenciales en el departamento.



"Estamos listos, nuestra fuerza pública está lista y cubriendo los puestos de votación, hasta el momento no ha habido ningún problema, solo algunos inconvenientes por la ola invernal que ya se solucionaron", agregó Roldán.