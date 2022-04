El uribismo y Cambio Radical ya se sumaron a la campaña de Federico Gutiérrez

Tras la llegada del Partido Liberal a la campaña de Federico Gutiérrez, solo quedaría pendiente que oficialicen su adhesión a algún candidato presidencial Cambio Radical y el Centro Democrático.



Sin embargo, más allá de que haya una foto que lo constate o de que el ‘letrero’ de la colectividad arribe o no a las toldas del aspirante del Equipo por Colombia, lo cierto es que en la práctica la mayoría de los congresistas y líderes de esas dos fuerzas políticas ya lo están apoyando.



En efecto, en lo que respecta a las huestes uribistas, basta mirar las redes sociales de líderes como la senadora María Fernanda Cabal o de su homólogo y también vallecaucano Gabriel Velasco para deducir que están ‘jugados’ con el exalcalde de Medellín.



Además, no se sabe de ningún congresista uribista que vaya a apoyar al candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, o al de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.



“Hay identidad muy grande. El tema está claro: nosotros estamos con ‘Fico’, con Petro, no; con Fajardo, no; con Rodolfo, no; que de manera oficial no se ha hecho el apoyo es diferente, pero la gran mayoría de los congresistas, y en especial las bases del partido, estamos con Federico Gutiérrez”, aseguró el senador John Harold Suárez.



Solo que, señaló el analista político John Mario González, “el apoyo del expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático no generan el entusiasmo de otrora o no sirve para crecer en los sectores de centro, por lo que quieren intentar evitar la asociación entre la opinión pública de Federico Gutiérrez como el candidato de Uribe y del actual Gobierno Nacional”.



“Vamos a trabajar juntos por la Colombia real, con propuestas claras, concretas y realizables #FicoPresidente”, escribió en Twitter la también senadora uribista Paola Holguín.



En cuanto a Cambio Radical, pese a que el director de ese partido, Germán Córdoba, indicó que la decisión con respecto a cuál aspiración a la Presidencia apoyarían sería anunciada después de Semana Santa, hasta ahora no ha habido un pronunciamiento oficial. Pero, en opinión de analistas, es claro que casi el pleno de la colectividad ya llegó donde Gutiérrez.



“Yo sigo impulsando, promoviendo y acompañando a @FicoGutierrez. Así lo he hecho desde antes de la consulta del Equipo por Colombia”, dijo en su cuenta de Twitter el pasado jueves el reelecto senador vallecaucano Carlos Fernando Motoa.



Otra prueba del respaldo mayoritario es que hace poco el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao asumió como jefe de campaña del exalcalde de Medellín, lo que para muchos significó el apoyo no público del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, jefe natural de Cambio Radical, a esa aspiración presidencial.

El saliente senador Temístocles Ortega es uno de los pocos militantes de Cambio Radical que está apoyando la campaña del candidato de izquierda Gustavo Petro.

En marzo pasado, Vargas y Gutiérrez habían sostenido un encuentro en el que el segundo planteó la posibilidad de establecer una alianza para la primera vuelta. Sin embargo, el ‘letrero’ todavía no llega a las toldas de ‘Fico’.



Los que sí están abiertamente con la ‘carta’ del Equipo Colombia son el empresario Fuad Char y sus hijos, el exprecandidato Alex Char, el electo senador Arturo Char y los congresistas de esa casa política de la Costa.



Así las cosas, hasta ahora Federico Gutiérrez es el aspirante a ocupar la Casa de Nariño que más partidos políticos tiene a su haber, puesto que la U, Mira y los conservadores, eran parte de la coalición que se midió en la consulta del 13 de marzo pasado y desde esa misma noche, una vez se conoció el triunfo de ‘Fico’, anunciaron que mantendrían su compromiso de sumarse a la campaña ganadora. De hecho, ayer el expresidente Andrés Pastrana oficializó su apoyo al exalcalde paisa.



Y tras la designación de Rodrigo Lara Sánchez como candidato a la Vicepresidencia, militantes de la Alianza Verde también llegaron a esa campaña, al igual que el exdefensor del Pueblo Carlos Negret (Nuevo Liberalismo).

Esta semana se oficializó la llegada del Partido Liberal a la campaña de ‘Fico’ Gutiérrez. Sin embargo, algunos ‘rojos’ están con el Pacto Histórico.

También Pastrana

”Acabamos de finalizar reunión con @FicoGutierrez y @soyconservador, respaldando a #FicoPresidente”, escribió ayer en su cuenta de Twitter el expresidente Andrés Pastrana, jefe natural del Partido Conservador, para oficializar su adhesión a la campaña del Equipo por Colombia.



El tuit estuvo acompañado por una fotografía en la que se ve al exmandatario, el director del Partido Conservador, Omar Yepes, y el senador y exprecandidato presidencial David Barguil.



El encuentro tuvo como propósito afinar la estrategia que se liderará desde el conservatismo en estos últimos 30 días de campaña antes de la primera vuelta.