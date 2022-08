"El sistema invita a robar y eso no lo controla nadie": Ministra Corcho sobre el sector salud

La ministra de Salud, Carolina Corcho, afirmó en el debate de la Comisión Séptima del Senado sobre el Presupuesto de la vigencia 2023, que le apuntará a realizar inversiones prioritarias en algunos sectores para mejorar y garantizar el giro de los recursos económicos.



En cuanto al presupuesto para aseguramiento y otros programas de salud para 2023, el Ministerio de Salud solicitó $40,7 billones, pero les fueron asignados $32,6 billones, por lo cual queda un déficit de $8,11 billones.



Añadió que el Estado no tiene control de los recursos públicos en especial del sector de la salud, y dijo que “nosotros no tenemos un control de los recursos públicos del régimen contributivo con precisión, cómo no va haber corrupción allí si el diseño institucional de no tener un sistema de información como lo tiene el sector bancario es un caldo de cultivo para la corrupción expedito, porque el que no robe allí es porque moralmente fue muy formado, pero el sistema te invita a robar y eso no lo controla nadie, por eso hay que corregirlo y el sistema de información es fundamental dentro del presupuesto".



Aseguró que, así como no hay control de los recursos públicos, tampoco se tiene claridad de las deudas apagar.



La funcionaria señaló que entre los propósitos del Ministerio de Salud está hacer una inversión Instituto Nacional de Cancerología para mejorar el servicio.



“Necesitamos dignificar lo público, queremos que el Instituto Nacional de Cancerología se vuelva un hospital de máxima tecnología, que le cuesta al país $95.000 millones y ser un gran centro de atención de cáncer”, manifestó.



"Hay una política de fortalecimiento de hospitales públicos, tenemos que tomar unas medidas para que los hospitales sean transparentes. En nuestro país lo público se ha denigrado por la corrupción y el clientelismo. Tendremos que pensar en unas medidas concretas para que el hospital público pueda blindarse y pueda prestar la atención primaria en salud", añadió.