El nuevo 'rifirrafe' entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro por una presunta "infiltración" 

Este sábado se evidenció un nuevo altercado entre Federico Gutiérrez y Gustavo Petro quienes, a través de Twitter, se pronunciaron sobre unas supuestas infiltraciones a sus campañas.



El rifirrafe empezó cuando el Gutiérrez, candidato por el Equipo por Colombia, aseguró que tenían pruebas que confirmaban que su campaña había sido interceptada por la de Petro.



"Petro dio la orden de infiltrar nuestra campaña? Pues así lo reconoció su abogado. Esta actitud Criminal de parte de ellos no me sorprende. Es lo que saben hacer", escribió Gutiérrez en su cuenta de Twitter.



El mensaje de Gutiérrez fue respondido a los poco minutos por Petro, candidato del Pacto Histórico, quien no solo negó las acusaciones, sino que aseguró que el exalcalde de Medellín sí había sido infiltrado, pero "por la mafia".

A ti, Gutierrez, solo te ha infiltrado la oficina de la mafia, su jefe llegó a ser no solo tu secretario de seguridad, sino tu vecino de apartamento.



¡Sepárate de esas bandas, hombre! https://t.co/aa0YMzEC7l — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 7, 2022



Pero la discusión no quedó ahí y minutos después 'Fico' le respondió a Petro recordándole su pasado como miembro de un grupo armado, al tiempo que lo acusó de haber defendido a varios miembros de grupos guerrilleros del país.



"Mientras yo estudiaba y trabajaba por un mejor país, vos pertenecías a un grupo armado. Defendiste a Santrich, Iván Márquez y ahora a Otoniel. Te acompañan gente que fue de Farc, ELN, M-19 y tu equipo se sienta con parapolíticos, corruptos y vinculados a narcotráfico. ¡Qué cinismo!", escribió Gutiérrez.



El cruce de mensajes entre ambos aspirantes a la Presidencia fue intervenido por el jefe de debate de Federico Gutiérrez, Luis Felipe Henao, quien manifestó que Petro está "recurriendo a estrategias criminales ya confesadas de infiltración".

​

"Con pruebas demostramos el plan criminal de la Oficina para matar a

Federico Gutiérrez, la campaña de Gustavo Petro está recurriendo a estrategias criminarles ya confesadas de infiltración, montajes y alianzas con grupos al margen de la ley para obligar a votar por él", dijo Henao.



Hasta ahora Gustavo Petro no se ha pronunciado frente al último mensaje de Gutiérrez o las declaraciones por parte de Henao.