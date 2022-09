El Ministro Gaviria confirmó que se hará una reforma al sistema de Educación

En la Universidad Ean, en Bogotá, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, participó de la conferencia ¿Cómo transformar la educación en Colombia? un reto colectivo. Durante su intervención, el funcionario destacó que la educación debe reestructurarse desde la innovación.



"Me parece importante hacer un llamado a todos los que debemos tomar decisiones en educación a la innovación, a salirnos de las decisiones de todos los días. Lo primero a lo que nos enfrentamos es que los presupuestos son casi 100% inflexibles, pero es cómo ver la innovación en el grueso de los recursos públicos", dijo.



Gaviria también señaló que hace falta, y será presentada durante su paso por la cartera, una reforma al sistema educativo en el que se aborde la educación primaria y superior con mayor equidad, innovación y cobertura, además de acceso a más fondos.



"Los recursos de educación tienen acumulado un déficit entre $1 y $2 billones, el país no podrá mejorar en la jornada única, en aumentar la cobertura si no hay una bolsa mayor. La reforma que se planteará es para acer que esos mayores recursos tengan mayores efectos", añadió.



Para el ministro debe eliminarse la indiferencia entre el sector privado y la academia si se quiere generar un crecimiento "para que haya desarrollo y se acompañe la transición y la identidad del país en el mundo", indicó Gaviria.



Asimismo, señaló que el aseguramiento de la calidad de la educación actualmente no está funcionado y es algo que también debe reformarse, teniendo en cuenta cómo se otorgan los registros y las acreditaciones para generar "educación de verdad. Tiene que cambiar y va a cambiar".



Finalmente, Gaviria comentó que desde el Gobierno existe la meta de aumentar la cobertura de educación superior en 500.000 personas, además de hacer mayores inversiones en infraestructura, capacitación de profesores y mejorar los énfasis educativos.