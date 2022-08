El jueves el Congreso de la República escoge al nuevo Contralor General, ¿cómo va la puja?

Tres días definitivos en la carrera por conocer quién será el nuevo contralor general de la República son los que se vivirán de acá al jueves, cuando el Congreso de la República en pleno, Senado y Cámara procederán a escoger al reemplazo de Carlos Felipe Córdoba.



Aunque son diez los candidatos que están en la lista, la puja fuerte se mueve entre dos, uno del sector del gobierno y otro que está más por el lado de los partidos tradicionales, la oposición y algunos congresistas que pese a estar con Petro no acompañarán a su candidato.



El partido de gobierno, Pacto Histórico, anunció votarán por Carlos Hernán Rodríguez. Al respecto el presidente de la Cámara de Representantes, David Ricardo Racero, dijo que tras evaluar las hojas de vida de los diez finalistas y haberlos escuchado el partido se decidió por el candidato Rodríguez, quien tiene una amplia experiencia del control fiscal tras su paso por la Contraloría del Valle.



Rodríguez con el Pacto Histórico ya sumaría al menos 52 votos. De acuerdo con Racero “como Pacto Histórico y después de haber escuchado los candidatos decidimos que prevalezca el criterio del mérito en términos de la persona que mejor conocimiento, perfil y el que sacó un puntaje más alto de toda esa valoración y es el doctor Carlos Hernán Rodríguez, que tiene el primer puesto en puntaje”.



Rodríguez tendría además el apoyo de un sector de la Alianza Verde, la cual se dividió frente a candidato a contralor. Los indígenas también se sumarían al candidato, como también algunos congresistas del conservatismo, la U y liberales, aunque con un apoyo, que por ahora no es mayoritario.



La otra carta fuerte es María Fernanda Rangel, quien tiene un apoyo importante en la mayoría de los partidos tradicionales, el liberalismo, conservatismo, La U y Cambio Radical, que en días pasados anunciaron que ella es la candidata a acompañar. Igualmente Rangel cuenta con el respaldo de la bancada de los 16 representantes de las víctimas de la violencia, los cuales igualmente ya anticiparon su voto por ella.



La semana pasada cuando Rangel intervino ante la plenaria del Senado, fue duramente señala de ser corrupta, testaferro del actual contralor e incluso de haber cometido plagio en una tesis, ante lo cual la bancada de mujeres que le apoyan emitieron un comunicado en el cual rechazaron el matoneo del que ha sido víctima.



Incluso en la misma bancada del Pacto Histórico hubo duras diferencias entre los senadores Roy Barreras y Gustavo Bolívar, esto porque el presidente del Senado reclamó a Bolívar que las acusaciones se deben hacer sin violar el debido proceso a que tiene cualquier persona ante ese tipo de denuncias.



Precisamente el senador Bolívar ha insistido en las últimas horas que la votación del próximo jueves sea de manera abierta, pese a que la normatividad señala que este tipo de elecciones es de manera privada y no se hace pública.