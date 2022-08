"El hijo de un campesino puede ser general": Petro propone reformar costos en escuelas militares

En su primer discurso como comandante supremo de las Fuerzas Militares, el presidente de la República, Gustavo Petro, propuso reformar los costos para el ingreso a las escuelas de formación. Esto, con el fin de que un soldado pueda aspirar a ser general por mérito propio.



Durante la Ceremonia de Presentación y Reconocimiento de las Tropas, el mandatario sugirió que los costos para ingresar a las escuelas de formación militar sean nulos, pues son instituciones públicas. Además, Petro aseguró que esta transformación aportaría a la construcción de la paz en el país.



"¿Por qué no nos damos la posibilidad de que todo soldado llegue a ser general por sus méritos? Si quitamos los costos económicos, el hijo de un campesino se puede volver un general y eso se llama paz", señaló.



Después de posesionar en sus cargos a la nueva cúpula militar y al ministro de Defensa, Iván Velásquez, el Jefe de Estado pidió analizar esta propuesta.



"Invitaría a estudiar este tipo de reforma. Nos quita una diferenciación social y vuelve a las Fuerzas Militares populares, base de la democracia, base de la Nación".



También dijo que si se implementara esta reforma, un soldado que desee avanzar en un carrera militar, podría hacerlo con el presupuesto estatal.



"Estudiémoslo presupuestalmente, que toda persona que entre con la idea de hacer carrera militar, no porque tocó, sino porque quisiera, esa persona pueda lograr la educación superior con el presupuesto nacional", señaló.



En su intervención, el Presidente cuestionó qué pasa con un soldado profesional cuando sale de la Fuerza Pública y se reintegra a la vida civil.

“¿A dónde va? Él se gana dos millones y pico, le dan un millón y pico después del retiro y tiene que ir a algún garaje, taller de mecánica, restaurante o fábrica a ver si lo reciben. ¿Y qué le dicen?, ¿usted qué sabe hacer? - ‘No, yo sé manejar un fusil’”, criticó Petro.



Y añadió que “eso no puede seguir sucediendo. Hay que prepararlos para que su vida después de las Fuerzas Militares sea incluso mejor”.