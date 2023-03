El embajador Armando Benedetti continúa adelantando su agenda en Estados Unidos

Desde hace algunos días, el embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, dio a conocer que está adelantando una visita oficial a Estados Unidos en donde ha sostenido diferentes reuniones de alto nivel.



Benedetti informó que durante su visita ha abordado temas diplomáticos, de las relaciones de Colombia y Estados Unidos con Venezuela, entre otros temas de interés para los países.



Durante el día, el embajador se reunió con su homólogo, el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.



“Empiezo el día en Washington D.C. con el primer encuentro oficial con el embajador Luis Gilberto Murillo. Hablamos sobre las relaciones entre Colombia, EE.UU. y Venezuela. Compartimos los esfuerzos del gobierno para hacer del diálogo un instrumento clave para la consolidación de la paz”, afirmó Benedetti en su cuenta de Twitter.



En medio de las reuniones, el embajador reiteró en la importancia del restablecimiento de las relaciones entre Colombia y Venezuela.



“Sostuvimos una mesa redonda con integrantes del Instituto de Paz de Estados Unidos, liderado por Keith Mines. USIP fue creado por el Congreso de este país, y tuve la oportunidad de escuchar a los expertos hablar sobre prevención, mitigación y resolución de conflictos”, afirmó el embajador en su red social.



Y continuó informando Benedetti: “Esta tarde me recibió WOLA_org (Washington Office on Latin America), con quien sostuve un muy interesante diálogo sobre derechos humanos, democracia e implementación de políticas públicas en favor de ello. Comparto su objetivo de promover sociedades más justas para las Américas”.



En medio de esa visita, Benedetti entregó declaraciones a medios de comunicación en donde aseguró que en su visita no está entregando mensajes políticos ni de ninguna índole.



También se refirió al por qué el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, no visita Colombia: “No, yo no creo que todavía sea probable que Maduro considere ir a Colombia. Ellos siempre alegan temas de seguridad para moverse de un lado a otro y que por lo tanto eso no está en la agenda ni está previsto”.



Finalmente, el embajador aseguró que se reunió de forma privada con funcionarios de la Casa Blanca y del Congreso de Estados Unidos.



“Terminamos el día con reuniones que se hicieron de forma confidencial en las que participaron miembros del Capitolio y de la Casa Blanca. Hablamos de Venezuela, y de las relaciones entre Colombia y Venezuela con el único propósito de informar y describir”, expresó Benedetti.