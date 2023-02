"El cese al fuego no es una licencia para traquetear": MinDefensa

El ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, llegó hasta el municipio de Vista Hermosa, en el Meta para adelantar un consejo de seguridad junto a la cúpula militar, de Policía y autoridades de la región, donde también escuchó el clamor de la comunidad frente a la extorsión y el narcotráfico las mayores problemáticas que está aquejando esta parte del país.



En dicho consejo, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a toda la Fuerza Pública para que se tomen nuevas acciones para combatir la extorsión con resultados contundentes que den garantías de seguridad y tranquilidad a la población.



"Las Fuerzas Armadas tienen el deber, la responsabilidad, en protección de las personas, del territorio, de las actividades de la población, enfrentar esos delitos con toda la legitimidad", señaló el ministro.



Con relación al narcotráfico el Ministro, le pidió a las Fuerzas Militares y a la Policía mayor control "Hay necesidad de fortalecer la inteligencia conjunta que permita no solo la ubicación de laboratorios, fundamentalmente de clorhidrato de cocaína, sino también, del suministro de insumos", explicó el ministro.



En este punto se refirió también al cese al fuego bilateral advirtiendo que "el cese al fuego no es una licencia para traquetear", tal y como lo señaló el Presidente Gustavo Petro.



De otro lado, Velásquez también planteó la necesidad de mantener una comunicación directa con la Fiscalía General de la Nación para no desestimar ninguna advertencia de la comunidad, por lo que destacó que ya se está trabajando en ello, en conjunto con la Policía Nacional, donde pronto se darán a conocer resultados de operaciones que se han realizado contra este flagelo.



“Se dará traslado de denuncias a la Fiscalía, para que se inicien las investigaciones necesarias y se espera recibir acciones más eficaces que puedan disminuir y eliminar la situación de inseguridad en esta población", puntualizó.