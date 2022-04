El candidato Sergio fajardo propuso eliminar la Procuraduría General de la Nación

El candidato de la coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo, propuso eliminar la Procuraduría General, debido a que, según él, si los organismos de control no actúan de forma independiente no existe un verdadero trabajo de combatir la corrupción de Colombia.



Fajardo aseguró que las funciones de la Procuraduría serían asumidas por la Defensoría del Pueblo y por una unidad especializada de la Fiscalía General.



“Nunca antes había tomado tanto sentido la frase 'como se llega al poder, así se gobierna'. La corrupción se acaba con acciones concretas y propuestas claras, no con shows mediáticos”, aseguró Fajardo a los medios de comunicación.



Esta propuesta se suma a otros tres puntos de una reforma a los organismos de control que emplearía ante un eventual Gobierno. Trabajaría para que el Fiscal General sea escogido por la Corte Suprema de Justicia por medio de una terna que se desarrollará con méritos, se exigirá que los aspirantes sean especialistas en derecho penal.



El candidato presidencial afirmó que el contralor sería escogido por el Consejo de Estado también por medio de una terna que se realizará con las mejores facultades de Derecho en el país, también eliminaría las Contralorías territoriales.



Respecto a la reunión que sostuvo con representantes del Consejo Gremial Nacional (CGN), Fajardo aseguró que no encontraron muchas diferencias entre ambas partes, el candidato presentó sus propuestas que están enfocadas en el desarrollo de la libre empresa con responsabilidad social.



“Proponemos un modelo que permita atender las necesidades teniendo el mundo empresarial como parte de la generación de riqueza con el compromiso social. Tenemos que convocar a Colombia a conversar, el sector empresarial es fundamental para el desarrollo del país”, aseguró Fajardo.