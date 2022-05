El candidato Federico Gutiérrez comenzó su periplo 'por una Colombia diferente', gira que terminará en Cali

Por una Colombia Diferente. Ese es el nombre de la gira final que ya emprendió el candidato a la Presidencia Federico Gutiérrez y que comprenderá 20 grandes encuentros en todo el territorio nacional, que terminarán en Cali el próximo sábado.



El despegue fue el pasado viernes en Cúcuta, donde el aspirante por el Equipo Colombia se comprometió a abrir la frontera con Venezuela para el comercio tan pronto asuma la Jefatura del Estado, y continúo el sábado en el Eje Cafetero, donde ‘Fico’ presidió concentraciones en Armenia, Manizales y Pereira, y estuvo acompañado por el expresidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal y e hijo de esa ciudad.



Y ayer estuvo en Sincelejo, la capital de Sucre, y en Cartagena, como punta de lanza a la maratón que aspira a llevarlo a dos departamentos por día para alcanzar la meta de recorrer todo el país antes de que cese el obligado receso de los eventos públicos previo al 29 de mayo, cuando tendrá lugar la primera vuelta de las presidenciales.



Pero mientras el exalcalde de Medellín continúa su gira nacional, haciendo anuncios y recibiendo apoyos (ver nota anexa), los jefes de su candidatura estarán organizando eventos y estrategias encaminados a seguir fortaleciendo su aspiración a suceder en el cargo al presidente Iván Duque.

“No nos dejemos dividir más, que lo que Colombia necesita es estar unida”, dijo ayer Federico Gutiérrez desde la tarima instalada en la Avenida La Paz de Sincelejo.

Es así como en Cali, el sábado pasado, desde distintos puntos de la ciudad se dispusieron movilizaciones que se unieron a una gran caravana de 500 carros que, saliendo desde el Hotel Spiwak, recorrió cerca de catorce kilómetros de la capital del Valle.



“Quisimos sumarnos así al cierre territorial nacional, para mandarle un mensaje a Colombia: Cali vota por ‘Fico’ Gutiérrez”, dijo una de las simpatizantes del antioqueño que participó de la jornada política.

Pero la ‘toma’ de la ciudad por parte de los seguidores del candidato del Equipo por Colombia no se agotó allí.



Cerca de otras cien personas se unieron a la actividad nacional desde el centro de Cali, mientras que otro tanto realizó actividades de volanteo en el barrio Meléndez para dar a conocer las propuestas de la ‘carta’ del Equipo Colombia a la Presidencia.



De igual forma, en la Comuna 6, al norte de la ciudad, otros cien unificadores entregaron manillas e invitaron a los caleños “a hacer parte de este camino de unión, transparencia y compromiso que representa ‘Fico’ para los colombianos”.



Al mismo tiempo, en las redes sociales se posesionaba como tendencia el hashtag #FicoUneAColombia, mientras desde diferentes ciudades se mostraban fotos de las actividades que en ellas se estaban realizando en el marco de esa jornada nacional de activismo político.



Pero la estrategia de la campaña política seguirá durante toda la semana. Mientras el aspirante a ocupar la Casa de Nariño recorrerá 20 zonas distintas del país, un ‘batallón’ de más de 50 mil voluntarios comenzarán, en los 32 departamentos, una visita casa por casa para presentar las propuestas que Federico Gutiérrez pondrá en marcha si llega a convertirse en el próximo presidente de Colombia.

Una caravana de carros recorrió el sábado las calles de Cali en apoyo al candidato de Equipo por Colombia. Andrés Álvarez / El País

Contra la pobreza

“Estamos a quince días de que Colombia defina el rumbo y lo importante es cuidar la democracia y la libertad. Estamos a quince días de ganar”, dijo ‘Fico’ Gutiérrez ante una Plaza de Bolívar llena de pereiranos, muchos de ellos liberales, que fueron a escuchar sus propuestas el pasado sábado.



A ellos, el aspirante por el Equipo por Colombia les explicó que la derrota de la pobreza es una de sus obsesiones de llegar a la Presidencia. Por ello, establecerá la renta básica, una ayuda monetaria para los cinco millones de hogares más pobres.



‘Fico’ estuvo acompañado del expresidente César Gaviria, quien se fue lanza en ristre contra el también exjefe de Estado Ernesto Samper, quien ha criticado a Gutiérrez, y dijo que el liberalismo no está en la campaña del Pacto Histórico) porque “ese pacto no tiene ninguna explicación”.



Antes, en la Plaza de Bolívar de Armenia, la ‘carta’ de Equipo por Colombia dijo: “Acá hay familias que hoy están sufriendo porque los sacaron del Sisbén; y no puede ser que porque alguien compre una licuadora, porque tiene un ventilador o un televisor, es que salió de la pobreza”. Por eso, prometió defender a quienes con esfuerzo compran un electrodoméstico “y por eso no salen de la pobreza”.