"El camino del padre Camilo Torres o el de Pablo Escobar”: ultimátum de Petro al ELN

El presidente Gustavo Petro envió un ultimátum al ELN luego de los recientes pronunciamientos de esta guerrilla, que el pasado 9 de enero señaló que los diálogos de paz liderados por el Gobierno están en crisis por “imposiciones unilaterales.



“O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar”, escribió el mandatario, haciendo referencia directa a la posición del ELN. Además, replicó unas declaraciones del presidente del Senado, Roy Barreras, quien aseguró que esta guerrilla tiene una “oportunidad para la paz”.

O el camino del padre Camilo Torres Restrepo o el camino de Pablo Escobar. https://t.co/BF6LPYxD98 — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 12, 2023



Asimismo, Barreras señaló que en este momento el ELN tiene la posibilidad de pasar “a la historia como constructores de la paz total o como una guerrilla que se degeneró en narcotráfico”.



Cabe recordar que el anuncio de esta guerrilla se dio después de que el Presidente decretara un cese al fuego bilateral con diferentes grupos armados del país.



No obstante, el ELN desmintió esta decisión porque, según líderes de este grupo, “no pueden aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso”.



En el comunicado difundido el pasado lunes 9 de enero, el Ejército de Liberación Nacional anotó que están pendientes “para darle continuidad” al segundo ciclo de diálogos que iniciaría este mes.