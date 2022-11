El balance que le dejó a Colombia la reunión entre Petro y Macron en Francia

“Una demostración de amistad, de aprecio personal e institucional, y un compromiso concreto del Gobierno de Francia y del Presidente en muchos aspectos”. Así resumió el mandatario nacional, Gustavo Petro, su reunión con su homólogo galo, Emmanuel Macron.



Esto después de que ayer sostuvieran un encuentro de dos horas, durante el cual hablaron sobre el cambio climático y la Amazonía, la transición energética, paz y Venezuela.



Le puede interesar: Reforma tributaria: se cayó definitivamente artículo sobre impuesto a las iglesias



Según se informó, el Jefe de Estado colombiano prevé liderar una reunión sobre la cuenca amazónica y, aunque aún no tiene fecha prevista, ya tendría confirmada la presencia de Macron.



“En primer lugar, participar como responsable que es Francia, en territorio de la selva amazónica, en el esfuerzo que estamos haciendo en la propuesta de revitalización total de la selva como parte de la solución de la crisis climática, y él lo haría como representante de un Gobierno que tiene soberanía sobre una parte de la selva”, detalló Petro al respecto.



También indicó que el apoyo del Estado galo estaría llevando indirectamente al respaldo de la Unión Europea en la financiación de la protección de la Amazonía.



Y que Macron se mostró dispuesto a cooperar y brindar asistencia técnica y financiera en la creación e implementación de la reforma agraria propuesta por su Administración: “Van actuar de manera intensa, acelerada, en el proceso de paz, incluso ocupando una mesa para cofinanciar la reforma agraria de Colombia”.



Le puede interesar: "Ni Duque ni el presidente Petro son culpables del asesinato de líderes sociales": Álvaro Uribe



Otro de los temas que más se resaltó en la reunión de los mandatarios fue el de los acercamientos que se estarían realizando entre el Gobierno de Venezuela y la oposición para que se reanuden los diálogos encaminados a solucionar la crisis política en ese país.



“Nos van a acompañar en los esfuerzos por el mejoramiento de las relaciones de Venezuela por el mundo, que pasa por el compromiso venezolano de organizar elecciones en el 2024. Tiene que haber un acuerdo de confianza mutua entre las partes de garantías, de convivencia”, dijo Petro.



De hecho, el Gobierno y la oposición venezolana se encontrarán hoy en el Foro de París por la Paz, a instancias de Macron, quien “felicitó” al colombiano por su elección y “le aseguró su apoyo en su proyecto de Paz Total”, indicó la Presidencia francesa.



“Las negociaciones entre el régimen y la oposición deben reanudarse cuanto antes en México, empezando por un acuerdo humanitario y luego, espero, con garantías políticas”, sostuvo el francés tras recibir en el Elíseo también a su par argentino, Alberto Fernández.



“Estamos en una dinámica favorable (...) que hay que concretar y sobre esta base veremos cómo podemos mover nuestra posición” hacia el mandatario chavista, Nicolás Maduro, al que Francia no reconoce, precisó el Elíseo, sede del Gobierno galo, en un comunicado.

El resto de la agenda

El Mandatario colombiano también se reunió ayer con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Mathias Corman, y participó en la sesión número 1457 de su consejo.



Le puede interesar: Conciliación de la reforma tributaria será la próxima semana



“La Ocde es más en el sentido de construir políticas comunes transfiriendo experiencias unos a otros. Coordinamos el grupo latinoamericano de la Ocde, que son cuatro países, e intentar que tenga un mayor peso, voz en la organización. Hablamos con todo el consejo de la Ocde sobre Colombia, la paz, el tema de la transición”, dijo.



Y añadió: “Les pedí que, dado que la COP ha perdido eficacia como respuesta mundial al problema de la crisis fiscal y climática, ellos, en la Ocde, asuman la construcción de una política concreta alrededor de cómo disminuir deudas de los países en liberar recursos de los países hacia la adaptación de la crisis climática, que es salvar vidas de las catástrofes climáticas”.



En su último día en París, el Jefe de Estado colombiano también se encontró con empresarios del sector de energías renovables y con la alcaldesa de la capital francesa, Anne Hidalgo.



“La crisis climática ha llevado al poder mundial a desechar poblaciones enteras del tercer mundo. Es decir, estamos frente a una especie de omnicidio. No importan los pobres, se volvieron desechables”, dijo Petro ante esta última.



Según él, “hoy no existe ningún mecanismo concreto que, ante catástrofes climáticas producidas por el estándar de vida de los países ricos, puedan responder, colaborar o financiar los carísimos procesos que implicaría organizar la población en territorios para defenderlos en su vida de las catástrofes climáticas”.



El miércoles, el Mandatario colombiano intervino en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde también se refirió a la utilización de minerales y sostuvo que “países como Venezuela, que tiene altísimas reservas de petróleo, o Colombia, que tiene altísimas reservas de carbón, si nosotros utilizáramos (el producto) del subsuelo, la humanidad muere y para nosotros esas eran nuestras riquezas; entonces, estos países –Colombia y Venezuela– y otros países de América Latina no han hecho lo de los noruegos o lo de los árabes, se han comido su excedente y lo han derrochado”.



Tales declaraciones causaron reacciones como las del senador Humberto de la Calle, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Ni el carbón de Colombia puede destruir la humanidad ni el sistema de salud es el más malo del mundo. La exageración no es una buena hoja de ruta. Petro ganó. Tiene derecho a gobernar. Pero esa llamada campaña permanente es nociva. Cambio sí, pero cambio basado en la evidencia”.