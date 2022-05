El agarrón entre el uribismo y el petrismo en el Senado por la suspensión al alcalde de Medellín

En la plenaria del Senado de este miércoles se presenciaron fuertes recriminaciones entre los senadores del petrismo, en cabeza del propio Gustavo Petro, con los senadores del uribismo, al punto que hubo fuertes calificativos.



Los ánimos se calentaron desde el momento en que el senador y candidato Petro tomó la palabra para hacer referencia a la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien supuestamente le estaría apoyando en su candidatura presidencial.



Petro no solo descalificó a la procuradora Margarita Cabello por ir contra el fallo de la Cidh sobre ese tipo de sanciones, sino que además insinuó que el gobierno Duque está desesperado porque "su candidato", Federico Gutiérrez, no sube en las encuestas.



“Yo invito al Centro Democrático a que no rompa la Constitución, a que hagamos de este final de campaña electoral un pacto histórico, que es respetar la Constitución y el Estado de derecho... Si ganan ustedes, los aplaudimos, si ganamos nosotros, ustedes deben obedecer la Constitución y la ley, jamás los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros, se trata de acabar la violencia, de abrir la democracia, permitan la diferencia”, dijo Petro.

Rompieron la Convención Americana usando una funcionaria de bolsillo del presidente, destituyendo a un funcionario, el de la segunda ciudad de Colombia.



Si ganan ustedes los aplaudimos, si ganamos nosotros, jamas los perseguiremos como ustedes nos están persiguiendo a nosotros. pic.twitter.com/cb9sIncO96 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 11, 2022

La primera voz del uribismo en cuestionar a Petro fue la senadora María Fernanda Cabal, quien le dijo que “a la izquierda y a la extrema izquierda en su impunidad todo se les perdona. Lo que estamos viendo es que estas elecciones se las van a robar y el fraude lo tienen listo no solo con la plata del narcotráfico, sino con el control que tienen en la Registraduría”.



Luego intervino, también en tono caliente, el senador Santiago Valencia, quien sostuvo que “el alcalde Quintero sí ha participado en política, mostró el voto por usted, envía a su esposa a hacerle campaña con su señora por todo Medellín, hace renunciar a sus secretarios para hacerle campaña a usted y hay denuncias de utilización de buses con logos de la Alcaldía para llevarlos a sus manifestaciones públicas”.



E incluso fue más allá y le dijo a Petro que “usted se cree el rey midas criollo y cree que todo lo que toca lo vuelve exguerrillero, exparamilitar, exbandido, excorrupto y no señor, usted lo que tiene es un pacto criminal y el que está rompiendo el Estado de derecho y la Constitución y la institucionalidad es usted. Bien suspendido el alcalde Quintero, bien suspendido un alcalde que ha sido nefasto para la ciudad de Medellín”.



Senador @petrogustavo no defienda lo indefendible. ¡Bien suspendido el alcalde @QuinteroCalle! Usted lo que tiene es un pacto criminal y es usted el que está violando el Edo de derecho y la institucionalidad @SenadoGovCo @RevistaSemana @VickyDavilaH @darcyquinnr pic.twitter.com/8j19pHrVtp — Santiago Valencia G. (@sanvalgo) May 11, 2022

Otro senador petrista que subió el tono de sus declaraciones fue el senador Armando Benedetti, quien se enfrentó con el senador uribista Carlos Felipe Mejía, quien le relacionó con escándalos. “Aquí hay un consenso entre la mayoría de los senadores, incluso los de su partido, que usted es el más bruto del Congreso, usted no se ha leído un libro. Usted habla con el hígado porque no tiene cerebro, yo habló con fallos”.



Tras estos bochornos cruces de recriminaciones se levantó la plenaria por falta de quorum. Previamente se rindió un minuto de silencio en memoria del fiscal anticorrupción paraguayo Marcelo Pecci.