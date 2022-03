Eduardo Verano de la Rosa podría ser la fórmula vicepresidencial de ‘Fico’ Gutierrez

Pese a que el candidato presidencial del Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, ha querido mantener una amplia reserva sobre quién será su compañero a la Vicepresidencia de la República, en las últimas hora se han filtrado varios nombres que ha evaluado.



Gutiérrez está aprovechando para seguir manejando opciones casi que hasta el último momento que tiene para inscribir su postulación, el cual será el lunes 28 de marzo, esto porque tan tenía cinco días hábiles después de haber sido notificado del resultado de la consulta por parte de la Registraduría Nacional. El mismo se oficializó el viernes 18, pero como éste lunes 21 fue festivo se corrió un día más.



En los últimos días se había manifestado que el exalcalde se iría por una mujer, de perfil empresarial y costeña, por lo que sonó Isabel Segovia, quien ya en 2014 había sido postulado para el mismo cargo por el entonces candidato presidencial, Enrique Peñalosa.



Sin embargo éste jueves tomó fuerza el nombre del exministro de Ambiente y exgobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, quien recogería varias características para ser el escogido. Es costeño, es muy cercano al Partido Liberal y al expresidente César Gaviria, también ha trabajado muy cercano al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char. En la pasada campaña por la consulta del Equipo por Colombia, Verano se adhirió a Char en su propósito de ganar la consulta del Equipo por Colombia.



El gobernador además sumaría otro valor adicional a la campaña de Gutiérrez, que ha sido uno de los principales dirigentes nacionales que ha liderado el tema de la descentralización y el fortalecimiento de las regiones.



Este jueves Gutiérrez estuvo de agenda privada en Barranquilla durante todo el día, para lo cual habría aprovechado concretar la postulación de Verano de la Rosa.



El nombre de Verano suena junto al del senador electo del uribismo, Alirio Barrera, quien también ha sido muy cercano a Gutiérrez. Barrera se mencionó a principio de la semana como una de las personas en que estaría pensando el candidato presidencial esto porque representa a la región y por su estilo particular.



Pero fue el propio Barrera quien este jueves quien indicó que Verano sería el elegido por Gutiérrez. “El Dr. @veranodelarosa me parece una gran fórmula vicepresidencial. Excelente representante de las comunidades, ejecutor, líder y ante todo, de transparente actuar”, dijo en su cuenta de Twitter.



Otro nombre que se menciona, pero con menos insistencia, es el médico ortopedista y traumatólogo barranquillero, Iván Reátiga Hernández.



Por ahora no se descarta que éste viernes el candidato presidencial del Equipo por Colombia esté anunciando el nombre del aspirante vicepresidencial y la inscripción sería el lunes.