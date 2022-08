Dura controversia en la plenaria del Senado por críticas a candidata María Fernanda Rangel

A una semana que se conozca quién será el nuevo Contralor General de Colombia, la disputa por ese cargo se calentó en el Senado, al punto que éste jueves en la plenaria hubo duros cuestionamientos a la candidata María Fernanda Rangel de parte de congresistas del petrismo, que fueron incluso cuestionados desde esas mismas filas.



La audiencia fue citada para que la Cámara y el Senado escuchara a los diez candidatos finalistas Carlos Hernán Rodríguez, Andrés Castro Franco, Víctor Andrés Salcedo, Carlos Fernando Pérez, Luis Fernando Bueno, Luis Carlos Pineda, Elsa Yazmín González, María Fernanda Rangel, Diana Carolina Torres y Mónica Certaín.



Pero fue en el Senado en donde se calentó la discusión. Después de que habló Rangel, la candidata que tiene el respaldo de las mayorías de los partidos tradicionales, se dieron los duros cuestionamientos de los senadores Ariel Ávila y Gustavo Bolívar, ambos apoyan de lleno al presidente Gustavo Petro.



Ávila en primer lugar cuestionó a Rangel porque tiene un conflicto de intereses porque un hermano de ella está incurso en una investigación fiscal por un contrato, que ha incumplido, con la administración distrital.



También sostuvo que la candidata Rangel debía responder por qué hizo unas publicaciones sobre su gestión, en una revista de la entidad que es certificada por una firma que es contratada por la Contraloría.



Luego habló el senador Gustavo Bolívar, quien señaló que Rangel es una testaferro del actual contralor Felipe Córdoba, de quien aseguró que no hizo nada por combatir la corrupción.



Para Bolívar sería ilógico que se vote por Rangel cuando más de once millones de personas que votaron Petro lo hicieron fue para combatir a la corrupción y se elegiría a una contralora apoyada por los partidos de la corrupción.



El presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que “este Congreso no puede calumniar a ningún candidato.



Las especulaciones dañan la democracia. Bienvenidos los cuestionamientos, pero no las calumnias infundadas. Cuando se deslegitiman las instituciones, también se afecta la democracia”.



Consideró además que la destrucción moral en una contienda democrática es la manera más ruin de ganarla. Examinemos las hojas de vida, sus experiencias y capacidades profesionales. “Elijamos al mejor Contralor y que por mérito, tenga ese derecho ganado”, declaró.



La senadora Ana María Castañeda, por su parte defendió a Rangel y le dijo a sus colegas que estaba siendo era perseguida e intimidada por su condición de mujer, a la vez que no se respetaba su derecho a la libre defensa.



Al momento de responder María Fernanda Castañeda negó que tenga alguna inhabilidad para poder ejercer el cargo, a la vez que declaró que previamente se ha apartado de asumir desde su cargo de la Diari en la Contraloría de temas que corresponde a asuntos relacionados con los negocios de su familia.



Indicó también que las publicaciones cuestionadas se hacen en la revista institucional de la Contraloría, la cuál está dispuesta para que los funcionarios de la entidad escriban los artículos.



La elección será la próxima semana, el jueves 18 en Congreso en pleno.