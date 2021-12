El presidente Iván Duque aseveró este sábado que desconoce si es cierta la versión que afirma que alias 'Iván Márquez' habría huido a Cuba, ante las muertes de 'El Paisa' y 'Romaña', pero que de serlo sería "muy grave".



"Son hipótesis que han sido ventiladas por algunos medios. Obviamente todas esas hipótesis siempre son analizadas por el equipo de nuestra fuerza pública y por nuestra inteligencia. Si llegase a ser cierto, sería una situación muy grave, porque 'Iván Márquez' tiene circular roja (de Interpol) y además tiene solicitud de extradición", dijo el Mandatario desde la isla de Providencia.



Duque recalcó que, por esta razón, "ningún país puede albergar ningún terrorista en su territorio", aunque reiteró que no quiere referirse a especulaciones.



"Quiero dejar el mensaje claro: cualquier país que reciba a 'Iván Márquez' en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le prohíbe a los países proteger, auspiciar o dar algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito".



Y subrayó: "No puedo hablar de especulaciones, pero sí enviamos mensaje claro. Y yo espero que esa hipótesis no sea cierta; de serlo, obviamente Colombia tomará las acciones correspondientes"

'Márquez', cuyo nombre de pila es Luciano Marín, es uno de los exlíderes de las Farc que decidió desertar del Acuerdo de Paz y volver a las armas, bajo un grupo que denominó 'Segunda Marquetalia'.



Las versiones del posible escape de 'Iván Márquez' a Cuba empezaron a rondar esta semana, luego de conocerse las muertes de 'El Paisa' y 'Romaña', también disidentes de las Farc y parte del grupo liderado por 'Márquez'.



"'Iván Márquez’ estaba en Venezuela cuando mataron a ‘Santrich’ y se fue inmediatamente a Cuba dos días después de que lo mataran; regresó hace apenas unos días, grabó un video en Venezuela y se acaba de regresar a Cuba otra vez por la muerte de alias 'El Paisa' y 'Romaña'", aseveró el periodista venezolano Gustavo Azócar, el jueves en diálogo con Francisco Santos para El Tiempo.



Al respecto, Blu Radio reveló este viernes que el Gobierno estaba verificando si era cierta esta versión.



Cabe recordar que Colombia y Cuba mantienen una tensa relación, dado que el gobierno de la isla protege a los cabecillas del Eln que permanecen en ese país desde que se rompieron los diálogos de paz, tras el atentado a la escuela de cadetes General Santander en 2019.



'Gabino', 'Antonio García', 'Pablo Beltrán', 'Pablito', 'Tania', 'David Piñata' y 'Silvana' permanecen en territorio cubano, a pesar de que contra ellos existe una circular roja por el ataque a la escuela de cadetes.