"Doy la bienvenida al Partido Liberal y a todos los sectores políticos que quieran unirse": 'Fico' Gutiérrez

El candidato presidencial Federico Gutiérrez le dio la "bienvenida al Partido Liberal" luego de una reunión en la que la bancada de esa ideología facultara a César Gaviria para que fuera él quien definiera a qué aspirante apoyar.



De hecho, Gutiérrez le dio a bienvenida a este y "a todos aquellos sectores sociales y políticos que quieran acompañar nuestra propuesta".



Asimismo, Gutiérrez resaltó que su "propuesta es de unidad", y ante esto pide que no haya más "polarización, no más discursos de odio, no más división. Pongámonos de acuerdo en una agenda programática, donde eliminemos la violencia y la corrupción".



"Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral, donde me creo el único bueno y el mejor, yo creo que en todas partes hay gente buena y vamos a trabajar con ellos", precisó el candidato presidencial.



Por último, Federico Gutiérrez aseguró que" vienen muchos más apoyos y que vamos ganar la presidencia, pero lo más importante será ganar y lograr las transformaciones".

Tras confirmarse el apoyo de los liberales a la campaña presidencial de Federico Gutiérrez, el candidato le dio la bienvenida a los miembros de esa bancada e hizo un llamado a la unión de cara a las elecciones. pic.twitter.com/RrmNh1jKqP — El País Cali 📰 (@elpaiscali) April 27, 2022