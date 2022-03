Destituyen e inhabilitan por doce años a excongresista Eduardo Pulgar

La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años para ejercer cargos públicos a Eduardo Pulgar Daza, exsenador de la República, investigado por supuestamente sobornar a un juez con 200 millones de pesos, para favorecer a uno de sus aliados políticos.



En audiencia de lectura de fallo, el procurador del caso dijo que el Ministerio Público encontró pruebas suficientes para sancionar la conducta disciplinaria del ex senador, con destitución e inhabilidad por 12 años, como responsable del cargo de cohecho, después de un análisis de las pruebas presentadas por el juez Andrés Rodríguez, quien dio a conocer una audios donde se escucha a Pulgar ofreciendo dádivas para favorecer a sus “amigos” quienes pretendían llegar a la junta directiva de la Universidad Metropolitana de Barranquilla.



La intervención de Pulgar se dio en medio de la elección del órgano directivo de la institución educativa, que hacía parte de la fundación Acosta Bendeck. Entre los herederos surgieron divergencias, que llevaron al surgimiento de dos grupos para disputar la dirección del centro educativo. Cada grupo se reunió y por derecho propio eligió a sus directivos por lo que pretendieron registrar a los dos postulados para ocupar el cargo de la rectoría. Carlos Jaller, saliente rector de la institución denunció los hechos, lo que llevó el caso a los estrados judiciales. En ese momento, fue cuando Pulgar contactó al juez del caso para intentar favorecer a Luis Fernando Acosta, su aliado político.



Según lo expuesto en la audiencia, Pulgar, valiéndose de su investidura de senador, invitó al entonces alcalde de Usiacurí (Atlántico) para que lo pusiera en contacto con el juez que estaba llevando el caso de la junta directiva, Andrés Rodríguez. Este juez, según la investigación, fue invitado por Pulgar a su apartamento y allí le ofreció “200 barras” para que fallara a favor de sus “amigos” o que no avanzara con la audiencia de restablecimiento de derechos, que estaba pactada para el día siguiente.



Entre las pruebas, se escucharon dos audios, uno de los cuales incrimina al ex senador que hoy está en prisión por el mismo caso. En uno de los audios se escucha tres apartes:



“No joda yo quiero apelar aquí a ver cómo me pueden ayudar ustedes porque esto es un negocio. Lo manes me dicen que, si hay que ir hasta allá yo voy”, dice, al parecer Pulgar al Alcalde del municipio y al juez.



“Quiero apelar a la buena relación que ustedes tienen para ver si me puede ayudar esa universidad que me pone unos votos importantes y adicionalmente aquí hay un negocio, ustedes me dicen vale tanto y vamos pa’ ante”, menciona en otro aparte.



“Y los manes son juiciosos y si yo les digo que son 200 barras me dicen a que hora y donde y para hablar claro acá ay un negocio, si quieren hablar solos…”, agrega más adelante.



Aunque el juez rechazó la oferta económica, Pulgar le insistió en que hiciera cualquier cosa por sus amigos. Explicó que la familia Acosta a través de sus instituciones proveían dinero, puestos y votos para la campaña al Congreso.



“Quedo demostrado que el senador no realizo sus buenos oficios como lo adujo la defensa. Propuso un trato lucrativo en que todos tendrían un beneficio incluso en conversación el congresista le insiste que era un negocio para colaborarle a sus amigos”, explicó el procurador delegado.



Agregó: “Quedo demostrado que con su actuar reprochable quebrantó los deberes que deben respetar los congresistas. Este accionar fue ejecutado con dolo”.