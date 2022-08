"Cuando me posesione, no hay problemas": Petro sobre nombramiento de sus ministros

Son contadas las horas en las que el presidente electo Gustavo Petro se posesionará oficialmente como el presidente de Colombia para el periodo 2022-2026, presidirá el mandatario saliente Iván Duque.



Un hecho particular del presidente Petro, es que, a horas de su posesión, no ha dado a conocer más de la mitad de los ministros que conformarán su Gabinete Ministerial. De los 18 Ministerios que actualmente existen, solo ha dado a conocer ocho.



En un evento en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, el presidente electo Petro confirmó que dará a conocer a más tardar cuando se posesione los ministros que los acompañarán en los próximos años de su Gobierno.



“Cuando me posesione, no hay problemas, está listo el Gabinete”, expresó Petro mediante salida del evento.



Los únicos ministerios que tienen jefe de cartera anunciado son: Hacienda, Relaciones Exteriores, Defensa, Ambiente, Cultura, Educación, Salud y Agricultura. Están pendientes: Justicia, Interior, Deporte, Vivienda, Tecnología, Transporte, Ciencia, Comercio, Energía, Trabajo.