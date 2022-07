¿Cuáles son las principales reformas de Petro y qué viabilidad tendrán en el Congreso?

A tres semanas de su posesión presidencial, Gustavo Petro avanza en la construcción de las reformas que espera radicar rápidamente ante el Congreso de la República.



Y aunque todavía se espera que se produzcan cambios, ya se van conociendo cómo votarían algunas de las principales iniciativas los partidos políticos que tendrán asiento en el nuevo Legislativo.



“El 7 de agosto se radicarán la reforma tributaria, la reforma rural integral y la reforma política. Además se anunciará la creación del ministerio de la igualdad y del ministerio de paz y convivencia”, dijo el senador Roy Barreras, quien posiblemente asuma la presidencia de esa corporación.



Sin embargo, varios analistas exponen que para los senadores y representantes a la Cámara aún es temprano comprometer su voto, en tanto los proyectos de ley están en proceso de construcción y de negociación entre el equipo de Gobierno y las distintas fuerzas políticas.



Pese a esto, así estaría configurándose el apoyo legislativo a las principales iniciativas anunciadas por el próximo Ejecutivo.

Reforma tributaria



Por lo menos $50 billones espera recaudar el Gobierno entrante con su reforma tributaria. Y lo que se sabe a ciencia cierta es que será uno de los primeros proyectos en radicarse y tramitarse, puesto que con él se espera regular el déficit fiscal y financiar el paquete de programas sociales que Petro prometió en campaña.



Pero también que es una de las reformas que más incertidumbre suscita, en tanto su recaudo va dirigido en mayor medida a las personas naturales. “Los recaudos son muy bajos para el impuesto de renta de las personas naturales, mientras que el de las empresas es muy alto para los estándares internacionales”, dijo al respecto José Antonio Ocampo, nombrado ministro de Hacienda.



Sobre quienes podrían rechazar la iniciativa, analistas señalan a los parlamentarios de los partidos Centro Democrático y Colombia Justa Libres, que el pasado jueves anunció que será independiente frente al Ejecutivo.



“En el Centro Democrático, así nos toque quedarnos solos haciéndole oposición desde el Congreso al Gobierno Petro, lo haremos”, dice el representante a la Cámara de esta fuerza política por el Valle del Cauca, Christian Garcés.



“Petro quiere impulsar unas reformas que claramente serán financiadas con el bolsillo de los colombianos. La reforma que propone es la más costosa de la historia reciente del país y será apoyada por los partidos tradicionales, que ya se fueron a besarle la mano a Petro para montar una aplanadora en el Congreso”, agrega.



No obstante, el periodista político Argemiro Piñeros considera que el uribismo podría votar positivo algunos artículos “que son generales, como el de la renta básica. No apoyarían, por ejemplo, impuestos a sectores de la industria”.



Por su parte, el también representante vallecaucano Duvalier Sánchez, de la Alianza Verde, considera que la tributaria será la que colonice la agenda legislativa el primer semestre del Gobierno y asegura que la estudiará detenidamente, sin indicar su voto.



“Sin lugar a dudas esa reforma va a requerir una discusión a fondo, porque el Gobierno pretende recaudar entre 50 y 75 millones de pesos anuales. Va a tocar muchos intereses y a muchos sectores productivos de la economía”, apunta Sánchez.



De acuerdo con el politólogo Fernando Giraldo, esa reforma tiene alta probabilidad de contar con el respaldo de los partidos que han manifestado su respaldo al nuevo Ejecutivo.



“Allí encontramos la voluntad del Pacto Histórico, las curules indígenas y afro, el Partido Comunes, la Alianza Verde y el Partido Liberal (que el miércoles se sumó a la coalición de Gobierno). Con esos exactamente ya se encuentra la mitad del Congreso. Por otro lado, lo más seguro es que el Partido de la U dé también su respaldo a esa iniciativa”, explica.



Sobre Cambio Radical, el analista dice que se debe esperar a que la colectividad que sigue las orientaciones del exvicepresidente de la República Germán Vargas Lleras decida si se declarará de Gobierno o de oposición, para hacer conjeturas sobre cómo votarían sus congresistas esa y otras iniciativas planteadas por la Administración que asumirá el próximo 7 de agosto.



Tampoco hay certeza respecto al Partido Conservador, puesto que si bien ya anunció que no le hará oposición al entrante mandatario, Gustavo Petro, aún no ha definido si se sumará al oficialismo o se mantendrá como independiente, lo que implicaría que la parte de la bancada ‘azul’ que no estaría de acuerdo con la anunciada iniciativa fiscal sí pueda votar en contra de la misma.

Reforma Agraria



“Esta es una reforma bien complicada y difícil, porque allí hay muchos sectores que harán lobby en los partidos: la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan y la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, son algunos ejemplos”, dice el politólogo Giraldo.



Según la nombrada ministra de Agricultura, Cecilia López, tierras ganaderas se transformarán en agrícolas y los dueños de algunos terrenos deberán demostrar que son productivos o pagar altos impuestos.



Para el trámite de este proyecto de ley, que también será de los primeros en la agenda legislativa del segundo semestre de este año, sí cambiaría un poco el panorama, puesto que al Centro Democrático se le uniría el no de Cambio Radical, que podría declararse en independencia frente al Gobierno de Gustavo Petro, y el de los conservadores, que han anunciado que defenderán el derecho a la propiedad privada.



Según algunas versiones, el Partido de la U vacilaría con respecto a apoyar o no esta iniciativa.

“Petro alcanzará a tener la mayoría, siempre y cuando no sea tan radical y tenga en cuenta otros sectores para moderar la propuesta”, dice Giraldo.

Reforma a la salud



“La reforma de la salud va a ser muy cuestionada por partidos como Cambio Radical y los conservadores. No van a votar a ciegas ”, dice el periodista político Piñeros.



Duvalier Sánchez advierte que de esta iniciativa “se ha dicho poco. Lo que está en discusión es cómo hacer que el sistema de salud no solo tenga aseguramiento y cobertura, sino accesibilidad”.

También estaría en juego el papel de las EPS: “Están en déficit y muchas están quebradas (...) Cuando una EPS entra en proceso de liquidación, los pacientes tienen que ser trasladados a otra y llegan al límite y empiezan a funcionar mal. No hay un control del Estado sobre esos recursos y eso requiere una reforma”, dijo quien liderará esa cartera, Carolina Corcho.

En este punto también tendrá mucho que ver la presión que generen las propias EPS, así como la opinión pública.

Reforma pensional



Esta reforma, de acuerdo con el senador Roy Barreras, será tramitada el próximo año ante el Legislativo.



Con este proyecto se persigue que a los adultos mayores que no tienen pensión se les otorgue, como mesada, medio salario mínimo; quienes ganen de uno a cuatro salarios mínimos cotizarían en Colpensiones y los colombianos con ingresos superiores lo harían en las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP.



Pero no será sencilla su aprobación: el uribismo, Cambio Radical, el Partido de la U y los conservadores podrían generar resistencia.



A esto, Giraldo agrega que “los fondos de pensiones privados están en manos de grandes grupos económicos financieros, que tienen una capacidad de lobby muy alta con los partidos políticos. Serán ellos quienes hagan todo lo posible para que la reforma no tenga luz verde”.