¿Cuál es el paso a seguir en la negociación de cese al fuego con el ELN? Esto dice el Jefe negociador del Gobierno

Una primera diferencia pública se presentó entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el fallido anuncio del cese bilateral al fuego, que resultó siendo más un cese unilateral del Ejecutivo.



A pesar de que esa guerrilla suspendió los ataques durante la época decembrina, esto no significó la suspensión de las hostilidades, que es uno de los principales objetivos que se ha impuesto el presidente Gustavo Petro y que busca con las negociaciones que se están adelantando con ese grupo armado.



Esta diferencia surgió a pocos días de que se dé inicio al segundo ciclo de la mesa de diálogo entre las partes, que por ahora estaría programado para el próximo 23 de enero en México. A diferencia de la primera etapa que se realizó en Venezuela y cerró antes de finalizar el 2022.



Uno de los responsables de liderar esos diálogos es José Otty Patiño, nombrado jefe del equipo negociador por el presidente Gustavo Petro y quien se ha mostrado muy tranquilo en medio de la tormenta de críticas que se vivió esta semana por cuenta del anuncio.



En ese sentido, Patiño explica cómo se trabajará en el segundo ciclo de conversaciones en medio de la tensión que generó el reversazo del Gobierno con su decreto.



¿Qué pasó después del fallido anuncio del cese bilateral entre el Gobierno y el ELN?

Además de lo del decreto se planteó la propuesta de que se hiciera una tregua. El Gobierno desde luego quiere evitar que siga ocurriendo la matazón de la gente a través de cualquier método, tregua, cese al fuego bilateral o cualquier mecanismo de estos, que es lo primero.



Lo segundo es que este Ejecutivo está haciendo todas las gestiones para acortar los tiempos de sentarnos de nuevo a la mesa, es el mecanismo que reconoce el ELN, mecanismo válido para pactar el cese bilateral, pero el Gobierno mexicano pareciera que se demora más tiempo del deseable para tratar un asunto de esta naturaleza. La urgencia de los tiempos es muy importante, porque con esos tiempos lo que estamos tratando es de salvar vidas.



¿Es decir que podría retrasarse la fecha para el comienzo del segundo ciclo de diálogos?

Eso es lo que tratamos de que no ocurra, que no dependamos solamente de la capacidad y la buena disposición que reconocemos que tiene el Gobierno mexicano, pero que por dificultades de orden logístico estamos en una época de temporada alta. Me imagino que es muy difícil para ellos proveer un sitio con las condiciones idóneas para facilitar un espacio para que estas conversaciones transcurran.



Teniendo en cuenta el fallido anuncio del cese bilateral, ¿se cambiará la agenda de los diálogos?

No, la idea es que manejemos la agenda que de alguna manera se acordó, este asunto del cese al fuego nos acerca un poco más a reflexionar sobre el fin del conflicto. Creo que ya lo hemos planteado en ocasiones anteriores, pero cualquier tema que se toque en la mesa debe tener como perspectiva el horizonte del fin del conflicto.



El silenciamiento de las armas es muy importante, desde luego, si se toca solo, pero si llena todo el espacio puede aplazar e incluso empantanar las discusiones. Pero por el contrario, si este tema se trata de una manera rápida o paralela al desarrollo de otras conversaciones, pues no va a tener esos efectos.



¿Hay posibilidad de que el impase con el cese tenga algún impacto en la mesa con el ELN?

Siempre va a estar puesto en el tapete el silenciamiento de las armas, eso es bueno, porque significa que la gente y la participación de las personas no va a estar amedrentada por la situación de la confrontación armada.



Este elemento que se prioriza en la agenda va a tener ese punto como horizonte, pero no puede estar congestionado por la presencia de los actores con armas en ejercicio de fuego. Si eventualmente no hay un desarme o una desactivación de las armas, de todas maneras un silenciamiento de ellas es muy urgente.



¿El Presidente ha dado alguna explicación de la razón por la que no les consultó el anuncio del cese?

Las comunicaciones han sido públicas y me parece que como públicas han sido suficientes.



¿Qué vendrá en el segundo ciclo de negociaciones?

Esta es una opinión mía: creo que hay que acelerar al máximo los tiempos de la negociación y eso es muy importante, los ritmos de la negociación tienen que incrementarse y ese es un tanto la situación que plantea el nuevo programa.



Entonces el cese al fuego será uno de los puntos principales...

Siempre va a estar como un tema, pero no puede ser el central, siempre se va a discutir, la idea es que en caso de que no se agote todavía, en corto tiempo se cree una conexión paralela o una subcomisión para discutir ese tema. A fin de cuentas, el cese al fuego es un tema muy complejo, porque no estamos en guerra clásica, estamos en una comunicación donde conviven muchos actores armados y desde luego esa complejidad hace que hablar del cese e incluso del cese de hostilidades pase por mirar el conjunto de complejidades que implican.



Muchos sectores coinciden en que la negociación con el ELN no será nada fácil, ¿qué ha visto durante los primeros encuentros?

Hemos logrado crear entre ambos un clima de amabilidad, también de transparencia, de entendimiento mutuo y queremos que ese clima se mantenga.



Sabemos de antemano que el ELN es una organización compleja, que tiene una historia que los condiciona a tener unas decisiones que no están respaldadas por el conjunto de la organización, por ello se tiene que ser muy consultivos y deben llegar a consensos en asuntos muy seleccionados, ese es un elemento que hay que tener en cuenta siempre.



¿Ve viable que la guerrilla del ELN acepte un posible cese al fuego?

Creo que van a aceptar una gradualidad en ese cese al fuego, por eso es muy importante comenzar a tratar ese tema de gradualidad.



¿Por qué no se llegó a la definición del cese durante el primer ciclo de los diálogos?

Sí se habló de un cese al fuego bilateral, pero definitivamente ellos optaron por hacer un cese unilateral con una fecha muy importante, el tradicional cese navideño. El Gobierno quiso empatar esa voluntad unilateral con una propuesta bilateral, pero desafortunadamente no tuvo una respuesta, ni pronta ni adecuada por parte de ellos.



¿Qué espera que se logre en este segundo ciclo?

Vamos a entrar en los asuntos políticos más sustantivos que pueden llenar, porque el tema de las armas, el silenciamiento de ellas, incluso la dejación de las mismas, es un tema más instrumental que político, que también es muy importante, por supuesto.



Al fin y al cabo, la aspiración de la gente es que el conflicto armado como tal cese, pero como detrás de este conflicto hay causas de orden subjetivo que motivaron y que se siguen alimentando, entonces también tenemos que avocar esas nuevas causas, por eso hablo de que debemos avanzar notablemente sobre esos elementos objetivos y estructurales que además son parte del plan de este Gobierno.