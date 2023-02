Corte Suprema rechaza propuesta de crear sala anticorrupción: "pone en riesgo la democracia"

Un gran revuelo causó este jueves la propuesta de conformar una Sala Anticorrupción en la Corte Suprema de Justicia, la cual ha sido rechazada desde diferentes esferas de las sociedad, incluida la propia corporación.



Así lo dejó ver en un contundente comunicado, donde asegura que se “opone a cualquier tentativa de modificación de las instituciones nacionales, que ponga en peligro las reglas de la democracia que durante más de 120 años ha defendido hasta con el sacrificio de sus propios magistrados”.



La Corte Suprema de Justicia manifestó que la Rama Judicial ha actuado contra organizaciones criminales, permanente u ocasionales, y delincuencias unitarias que han defraudado los bienes públicos.



“A miles de actores de los más diversos delitos se les ha atribuido responsabilidad penal o disciplinaria con el uso de herramientas jurídicas que han logrado la recuperación de dineros públicos y la reparación de los daños”, sentenció la corporación.



Lea además: Una persona podrá tener dos o más contratos con el Gobierno, concluyó el Consejo de Estado



Finalmente, resaltó que es “bienvenida” cualquier modificación legal que dignifique al servidor judicial y lo dote de mejores herramientas institucionales, mientras que “no avasalle la tradición jurídica nacional, las garantías debidas a las partes ni los derechos a verdad, justicia y reparación de las víctimas”.



La propuesta fue presentada este jueves en conjunto por la Fundación Paz y Reconciliación y el Instituto Anticorrupción, con el fin de que esta sala investigue exclusivamente estos casos, y la cual se espera socializar y ser presentada al Congreso de la República.



La respuesta de la Corte Suprema se suma a la del fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, quien aseguró que su aprobación sería una puñalada a la justicia colombiana.



Lea aquí: Reforma a la salud: estos son los ponentes que liderarán su debate en el Congreso



“Nadie puede venir aquí porque se me ocurrió traer una iniciativa para crear una sala anticorrupción como si Colombia no hubiera luchado contra la corrupción”, expresó Barbosa, y agregó que los autores de la propuesta no pueden “venir a decir que hay que acabar la justicia colombiana".



El ministro de Justicia, Néstor Osuna, expresó igualmente que no apoya la propuesta, porque traería varios riesgos a la justicia. "Estamos conscientes de que en esta materia hay enormes desafíos y urgencia de actuar, pero la adición de una sala a la Corte Suprema no parece una buena medida en ese sentido", expresó.