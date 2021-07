Corte confirmó fallo del Consejo de Estado que tumba curul de Ángela María Robledo

Natalia Moreno Quintero

La Corte Constitucional confirmó la decisión del Consejo de Estado que anuló la elección de Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes por doble militancia.



La Sala Plena de la alta corte respaldó la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado, quien indicó que Robledo debió haber renunciado al Congreso un año antes de inscribirse como fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro y que la prohibición de la doble militancia también aplica para quienes aspiran a ese cargo.



Ante esa determinación, Robledo interpuso una tutela ante el Consejo de Estado señalando que no se tuvo en cuenta que ella llegó a la Cámara no por haberse presentado al Congreso en las urnas sino por el Estatuto de Oposición, que permite que el segundo candidato presidencial con más votos tenga una curul en el Senado, y su fórmula vicepresidencial una en la Cámara de Representantes.

A través de su cuenta de Twitter, Robledo afirmó que "siempre he sido respetuosa de la Corte Constitucional y esta vez no será la excepción. El fallo anula de nuevo mi elección en la curul que me otorgó el Estatuto de Oposición; un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político".



Parlamentarios como Iván Cepeda, David Racero, Juanita Goebertus, Angélica Lozano y Antonio Sanguino lamentaron la decisión y manifestaron su apoyo a la exparlamentaria.

Durante toda su trayectoria en el Congreso, @angelamrobledo ha librado una lucha ejemplar por defender la participación de las mujeres en la política. La decisión que hoy la priva de su curul, es la negación de ese derecho y además un retroceso para las garantías a la oposición — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) July 1, 2021