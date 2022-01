Conozca cómo, dónde y hasta cuándo se puede inscribir la cédula para las elecciones 2022

¿Quiénes deben inscribir su cédula para poder votar en las elecciones de Congreso y en las consultas interpartidistas del 13 de marzo? ¿Hasta cuándo hay plazo para hacerlo? ¿A cuáles sedes de la Registraduría se puede acudir? ¿Cómo se hace el trámite virtual?¿Qué hacer en caso de haber cambiado de domicilio o de ciudad?



El País presenta un abecé que responde a estas y otras inquietudes, para que los caleños y los vallecaucanos que no están incluidos en el censo electoral lo hagan antes de la próxima semana y puedan participar en los comicios programados para dentro de dos meses.

¿Qué es la inscripción de cédula?



Es el acto mediante el cual el ciudadano se registra ante la Registraduría, con el fin de quedar incluido en el censo electoral si aún no lo está, o de cambiar su lugar de votación.

¿Quién debe realizar la inscripción?



Aquel ciudadano que cambió su lugar de residencia. También, la persona que expidió su cédula de ciudadanía por primera vez antes de 1988 y aún no la ha inscrito y aquella que no ha votado en ninguna de las elecciones celebradas en los últimos 30 años y que por tanto no hace parte del censo electoral.

¿Hasta cuándo se puede efectuar la inscripción?



El periodo de inscripción de cédulas para los comicios de Congreso y las consultas interpartidistas vence el próximo jueves 13 de enero.

¿Dónde se pueden inscribir las personas residentes en el Valle?



Los ciudadanos pueden acudir a cualquier sede de la Registraduría en Cali o el departamento y en algunos casos de manera virtual, mediante la aplicación digital Infovotantes.

¿Qué es la aplicación Infovotantes?



Es un aplicativo digital habilitado por la Registraduría que permite por primera vez en Colombia la inscripción virtual de las cédulas. Puede descargarse en cualquier dispositivo móvil.

¿Quiénes pueden inscribirse de manera virtual?



Únicamente a quienes se les haya expedido su cédula después del 2013 o hayan tramitado un duplicado después de esa fecha. La recomendación es que primero verifiquen si pueden hacerlo a través de la aplicación y si no logran, lo hagan de manera presencial.

¿Y cómo es el procedimiento en la plataforma digital?



Una vez descargada la aplicación, se debe seleccionar la opción inscripción de ciudadanos, que solicitará el número de identificación y la fecha de expedición del documento. Luego, se debe indicar el municipio de residencia, la dirección del domicilio y el lugar de votación donde se desea acudir el día de los comicios. En un momento determinado del proceso, se realizará la autenticación biométrica de la persona a través de la cámara.

Al realizar la inscripción de la cédula de manera presencial, se recomienda el uso de tapabocas y mantener la debida distancia en el evento de que haya que hacer fila.

¿Cómo solicitar el comprobante?



Se debe ingresar nuevamente a la aplicación Infovotantes y seleccionar la opción comprobante de inscripción formulario E4, tras registrar los datos requeridos aparecerá un comprobante con el municipio y el lugar de votación, el cual puede imprimirse.

¿Cuándo se reflejará la inscripción o la modificación del lugar de votación en la plataforma?



Una vez el censo electoral sea publicado, se podrá verificar la información en la página web de la Registraduría: www.registraduria.gov.co

¿Y quiénes deseen hacer su inscripción presencialmente, adonde deben ir?



Pueden acudir, con la cédula, a una de las sedes de la Registraduría y a algunos centros comerciales. Una vez terminado el trámite, debe solicitar el comprobante de inscripción formulario E4, en el cual, como ya se dijo, aparecen registrados la fecha de inscripción, el número del documento y el lugar estipulado para sufragar.

¿Dónde quedan esas sedes?



En el caso de Cali, la sede principal de la Registraduría está ubicada en el barrio Los Cámbulos y las auxiliares en el barrio Versalles, La 14 de Pasoancho, La 14 de Calima, La Casona, La Casa de Justicia de Alfonso López la Fundación Carvajal Vallado. En todas ellas la atención para este trámite es de lunes a viernes, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

¿Y los fines de semana dónde puedo inscribir mi cédula?



Se habilitaron puntos en los centros comerciales Único, Estación, Cosmocentro y Jardín Plaza, así como en la terminal del MÍO Andrés Sanín. Allí se atiende de 11:00 de la mañana a 8:00 de la noche, de lunes a sábado.

¿Un joven que acaba de recibir su cédula por primera vez debe inscribirse para poder votar?



Desde el 1988, toda persona, por el solo hecho de obtener su cédula, al cumplir la mayoría de edad, ingresa automáticamente al censo electoral y queda habilitada para votar en un puesto cercano a la dirección de residencia que notificó al tramitar el documento de identidad. Si luego cambió de domicilio, puede inscribir la cédula en un lugar próximo adonde vive ahora antes del 13 de marzo o desplazarse ese día y votar en el sitio original.

¿Se puede inscribir la cédula en un municipio distinto donde se vive?



No. Al inscribirse en un municipio, por ejemplo Cali, el ciudadano declara bajo juramento que efectivamente habita en la capital del Valle.

¿Está permitido inscribirse con un documento diferente a la cédula?



Para inscribirse únicamente se puede presentar el original de la cédula de ciudadanía amarilla con hologramas o la cédula digital. El trámite no podrá realizarse con contraseñas, carnés, libreta militar, licencias de conducción, ni denuncias de pérdida del documento de identidad.



Reportan fallas



”La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que, por fallas técnicas presentadas en el sistema de inscripción sistematizada de cédulas para la elección de Congreso de la República, en las últimas horas se han presentado algunas dificultades en el procedimiento”, dijo ayer la entidad en un comunicado en el que, sin embargo, aseguró que el problema quedaría resuelto en las siguientes horas.



El pronunciamiento de la Registraduría se dio tras varias quejas de usuarios que denunciaron la imposibilidad de inscribirse a través de la plataforma digital.