Congresistas de Verde Oxígeno rechazaron acercamientos entre Betancourt y Uribe

Gran polémica ha desatado la declaración de la candidata presidencial del partido Verde Oxígeno, Ingrid Betancourt, quien dio a entender que estaría dispuesta a acercarse y unirse al partido Centro Democrático y al expresidente Álvaro Uribe Vélez en esta campaña electoral, eso sí, sin las maquinarias que tanto ha rechazado.



En cabeza del senador recién electo Humberto de la Calle, los demás congresistas elegidos y que fueron avalados por el partido Verde Oxígeno expresaron su inconformidad y rechazo a los acercamientos de la candidata con el partido considerado de extrema derecha.



“Manifestamos nuestra sorpresa y total desacuerdo con las recientes declaraciones de Ingrid Betancourt. El partido ha sido miembro de la coalición Centro Esperanza, resulta a todas luces incoherente buscar alianzas con partidos como el Centro Democrático”, señalaron.



Así mismo, reiteraron que “en este caso, somos enfáticos en decir que las ideas del expresidente Uribe contradicen a fondo nuestras convicciones y visión de país”.



Los miembros de Verde Oxígeno le solicitaron a Betancourt convocar a los órganos internos del partido de centro cuando se tomen decisiones de este tipo, actuaciones que los involucran al hacer parte de la agrupación política.



“Convoque a los órganos internos y democráticos del partido, de los cuales hacemos parte los congresistas elegidos, antes de tomar decisiones unipersonales e inconsultas tales como ha ocurrido en otras oportunidades”, expresaron los congresistas en el comunicado.



Ante la carta, la candidata aseguró: “sorprende que cuando quieren estar con Sergio no quieren ser del partido y cuando quieren neutralizar la estrategia del partido, ahora sí son de aquí. Estamos convocando a un gran pacto nacional contra la corrupción, ¿Dónde están ustedes?”.



Las críticas en contra de Betancourt no han cesado y se le ha criticado fuertemente haber rechazado las maquinarias y la corrupción, particularmente por la discusión que tuvo con el excandidato Alejandro Gaviria por ese tema y la cuál desató la ruptura de la Centro Esperanza.



Aunque sin nombrar a la candidata, el exrector de los Andes publicó en su cuenta de Twitter: “Hipócrita y oportunista”. Sin embargo, Betancourt contestó el comentario en la misma red social.



“Esta es la cultura de la violencia y la intolerancia que lleva a justificar acomodarse con la corrupción. Las maquinarias, no tienen ideologías. Hoy con el uno, mañana con el otro. ¿No aprendiste la lección?”, expresó la excongresista en su cuenta de Twitter.



Por su parte, la senadora Paloma Valencia apoyó las declaraciones de Betancourt: “Colombia necesita una gran coalición que permita ganar las elecciones, pero sobre todo gobernar para solucionar los problemas de los colombianos; sin corrupción y con los colombianos como prioridad”.