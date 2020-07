Concejo de Cali y Asamblea del Valle seguirán en la virtualidad

Jhon Edward Montenegro Jimenez

El Concejo de Cali y la Asamblea del Valle seguirán reuniéndose de manera virtual hasta el 31 de julio, cuando concluirán el segundo periodo de sesiones ordinarias del año.



Así lo informaron ayer las directivas de ambas corporaciones, luego de conocerse un fallo de la Corte Constitucional relacionado con la forma en la que ha venido funcionando el Congreso de la República debido a la pandemia del Covid-19.



En el caso del Concejo, se aclaró que sus reuniones virtuales no están jurídicamente amparadas por el Artículo 12 del Decreto Legislativo 491 expedido por el presidente Iván Duque el pasado 28 de marzo, como sí sucedió con las del Legislativo, que es lo que cuestiona la sentencia del alto tribunal conocida el jueves.



Según se explicó, la virtualidad del Cabildo caleño se rige por el parágrafo 3 del Artículo 23 de la Ley 136 de 1994, adicionado por el Artículo 2 de la Ley 1148 de 2007, que dispone que “la presidencia de los concejos, por acto motivado, declarará las razones de orden público, intimidación o amenaza, que imposibiliten que algunos miembros de los Concejos Municipales y Distritales concurran a su sede habitual, pudiendo participar de las sesiones de manera no presencial”.



Mediante un comunicado, la mesa directiva también indicó que se “expidió la Resolución 21.1.268 de marzo 30 de 2020, declarando las sesiones no presenciales en la Corporación, en atención a la emergencia sanitaria y a la amenaza de la pandemia coronavirus Covid-19, la cual fue aclarada mediante la Resolución 21.2.22.231 del 14 de abril de 2020”.



Precisamente el cabildante Fernando Tamayo aseguró que lo dicho por la Corte “no acaba con las sesiones virtuales, lo cual, en el caso del Concejo de Cali, sería muy grave porque hay personas con preexistencias o en edad de riesgo” y porque a la sede de la corporación “llega mucha gente a buscarnos, entonces, en este momento, ad portas del pico alto de la pandemia, sería totalmente inconveniente y contradictorio abrir sesiones presenciales”.

Sin razón aparente, once concejales abandonaron ayer la plenaria virtual cuando se votaba una propuesta de Fernando Tamayo que buscaba citar al presidente de Metrocali.

De igual forma, el también cabildante Carlos Andrés Arias sostuvo que se tiene toda la justificación normativa legal y constitucional para haber sesionado de manera virtual desde abril pasado y que “en el caso de cualquier vacío, lo suplimos con la Ley 5, que es el Estatuto Orgánico del Congreso, a la que también estamos sujetos, por lo que son absolutamente legales todas las sesiones”.



En esa misma ley se soporta lo actuado de manera no presencial durante la cuarentena por parte de la Asamblea del Valle, cuyo reglamento no contempla la virtualidad.



Sin embargo, el primer vicepresidente de la Duma, Julio César García, indicó que, a partir del Decreto 491, se expidió la Resolución 076 de abril 2, “regulando este tipo de reuniones ante la pandemia y desde el 3 de abril así se viene trabajando en plenarias y comisiones, siendo muy efectivo”.



De su lado, la asambleísta Paola Andrea Arenas indicó que el fallo de la Corte Constitucional sobre las sesiones virtuales del Congreso, que afectaría las demás corporaciones públicas del país “es un fallo sustancialmente desconectado de la realidad y no se conversa con el momento y con las necesidades de los colombianos”.



Agregó que el presidente de la Duma Departamental evaluó las condiciones del hemiciclo del salón Carlos Holmes Trujillo y determinó que la infraestructura del salón de sesiones no puede garantizar los dos metros de distanciamiento social entre uno y otro diputado, “por lo que las curules están una al lado de la otra y esto representaría un foco de contagio” del virus.



Lo cierto es que tanto desde el Concejo como desde la Asamblea se asegura que no hay dudas sobre la legalidad de lo actuado en la virtualidad, por lo que continuarán trabajando así hasta fin de mes. Y que esperarán la evolución de la pandemia para definir la forma en la que sesionarán a partir de octubre, cuando se inicie el último periodo ordinario del año.