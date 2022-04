Con fracturas internas, liberalismo oficializará hoy su apoyo a Federico Gutiérrez

Tras una reunión de las bancadas de Senado y Cámara de Representantes, el Partido Liberal facultó a su director, César Gaviria Trujillo, para que selle el acuerdo programático el aspirante a la Presidencia por el Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez.



De acuerdo con lo definido por las mayorías de la colectividad, el apoyo ‘rojo’ se le dará a Gutiérrez desde la primera vuelta presidencial.



Previo a la decisión, Gaviria presentó un memorial de más de diez puntos programáticos con los que se deberá comprometer el candidato del Equipo por Colombia. Para eso se tiene previsto que el exmandatario se reúna en las próximas horas con el aspirante a ocupar la Casa de Nariño para sellar la alianza.



El senador liberal Miguel Ángel Pinto aseguró que Gaviria quedó facultado para que concrete el apoyo a ‘Fico’.



“Conforme al documento del Partido Liberal y a las facultades que se le entregaron al presidente Gaviria, se van a adelantar esas conversaciones con Federico Gutiérrez y, una vez hecho el acuerdo con el sistema programático del Partido Liberal, se anunciará el respaldo” a él.



Los acercamientos del liberalismo con Gutiérrez están muy avanzados, por lo que se da como un hecho que el candidato acogerá el documento denominado desde el liberalismo como “las líneas rojas” de la colectividad para la elección del nuevo mandatario nacional. Sin embargo, si Gutiérrez no aceptara el documento, las bancadas se volverían a reunir.



“Yo le doy la bienvenida al Partido Liberal, yo le doy la bienvenida a los liberales, a todos aquellos factores politicos y sociales que quieran acompañar nuestra propuesta, que es una propuesta de unidad. No más polarización, no más discursos de odio, no más divisiones”, dijo ‘Fico’ al conocer la decisión de los ‘rojos’.



Y agregó: “Pongámonos de acuerdo en una agenda programática, donde saquemos a la gente de la pobreza, donde eliminemos la violencia, eliminemos la corrupción. Hay gente buena en todos los sectores políticos, sociales, del país. Yo no sufro de esos problemas de superioridad moral donde me creo el único bueno y el mejor. Yo creo que hay gente buena en todas partes y vamos a trabajar con ellos. Vienen muchos más apoyos y vamos a ganar la Presidencia y lograr las transformaciones sociales”.



Pero aunque la mayoría del partido apoyará a Gutiérrez, congresistas muy cercanos a Gaviria se apartaron de esa decisión: el hoy representante a la Cámara y senador electo Carlos Alejandro Chacón, quien manifestó que “no estaré de acuerdo con una decisión delegada a la dirección. Además, no será obligatoria para ninguno de nosotros”.



En el mismo sentido, el representante Juan Carlos Losada dejó en claro que va “a desacatar la decisión, si esta se confirma en favor de Gutiérrez. Pedimos que hubiese una votación de bancada para ver cada una de las posiciones, pero solo cinco nos opusimos y es sorprendente que dentro del Partido Liberal se nieguen estos mecanismos para tomar decisiones”.



A su vez, la electa representante a la Cámara Olga Beatriz González también precisó que se irá con Gustavo Petro.



“El presidente Gaviria nos ha respetado esta decisión a que los que no estamos de acuerdo con esta decisión. Desde muchos departamentos vamos a votar por la propuesta política de Gustavo Petro”, dijo.



A propósito, ayer mismo el aspirante por el Pacto Histórico comentó desde Pasto: “Hoy se junta a César Gaviria con Gutiérrez. Una juntura que lo esperaba. Al final, van a gobernar como gobernó Gaviria con sus privatizaciones, con volver el agua potable un negocio, con volver la electricidad un negocio, con volver el hospital, la escuela, la salud y el saber un negocio, a eso le llaman el neoliberalismo. El verdadero liberalismo no es así”.

Se espera que para hoy o en los próximos días se oficialice el respaldo del Partido Liberal a la aspiración presidencial de Federico Gutiérrez.

No populismo ni autoritarismo



Horas antes de que se conociera a qué candidato apoyaría el Partido Liberal, César Gaviria Trujillo publicó una carta en la que analizó la situación del país y exhortó a los colombianos a no permitir que el populismo y el autoritarismo se apoderen de la Nación.



Criticó el Gobierno de Iván Duque, “una administración contagiada de la serenidad imperturbable de un presidente que parece más un actor al que alguien le escribe el libreto. Los desafíos que debemos enfrentar son muchos. El primero, por lo menos, hacerle frente al problema fiscal que nos ha dejado la pandemia. En segundo lugar, hacerle frente a la desigualdad”.



Llamó a los liberales a actuar de nuevo pensando en las ideas de (Luis Carlos) Galán, el altivo, el franco, el fiscalizador, el crítico, el opositor, el irreverente, el atrevido y temerario.



“Galán nos enseñó que, ante las dificultades, lo preciso es no claudicar, y nos infundió que la política es el más poderoso instrumento para transformar la sociedad. Perdió su vida desafiando la acción y la mentalidad de los mafiosos que se estaban entronizando en nuestra política vida pública”, dijo el exmandatario.



El jefe del liberalismo manifestó, también, que es hora de llevar a cabo las reformas estructurales que amerita la Nación, de ofrecer una esperanza de vida próspera y digna a los jóvenes, de ejecutar las cirugías mayores que necesita el país con apremio, y “de asumir nuevamente el papel de partido protagonista en la historia de Colombia”.



Entre los senadores liberales, tanto los salientes como entrantes, el candidato del Equipo por Colombia es quien más apoyo tiene en el momento, según los expertos, mientras que en la Cámara el nombre del aspirante del Pacto Histórico, Gustavo Petro, podría tener un acompañamiento mayor.



Para el analista Fernando Sanín, “en el liberalismo hay un sector antigavirista que lo encabeza el senador Luis Fernando Velasco, que desde hace meses está con Petro, y él, junto al senador Guillermo García, aseguran que las mayorías congresionales no están con Petro, pero sí tienen las bases liberales, que son las que ponen los votos”.



Para Gutiérrez, la adhesión del liberalismo significaría que le apoyarían todos los partidos grandes del país que no son oposición en la actualidad.