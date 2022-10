Con defensa a la tributaria, Petro y Francia Márquez radicaron creación del Ministerio de la Equidad

Dos meses y medio después de estar en el poder el presidente de la República, Gustavo Petro, empezó a cumplir su principal compromiso con su vicepresidente Francia Márquez, la creación del Ministerio de la Equidad y la Igualdad, para lo cual aprovechó para defender su principal proyecto de ley, la reforma tributaria que tiene en esta semana su paso definitivo.



El proyecto, que se tramitará como una ley ordinaria y que podría llevar mensaje de urgencia, es según el mandatario nacional la forma como se podrá enfrentar el mayor problema que tiene Colombia, la inequidad en todos los sectores y que en particular afecta los más pobres del país.



“...cómo se puede pensar entonces reformas tributarias que busquen la igualdad, pareciera un pecado, un exabrupto algo que ni siquiera debía ser mencionado en la discusión política. Resulta que la reforma tributaria debe tener un primer objetivo antes que adquirir recursos para el estado, que es la igualdad. La reforma tributaria debe ser pensada para la igualdad, por ese exabrupto fue hace año y medio que un ministro de Hacienda propusiera que los impuestos fueran a los más pobres, por eso estalló la sociedad, lo correcto es que los impuestos vayan hacia los más ricos porque automáticamente eso genera mayor equidad, mayor igualdad, y esa es la solución del mayor problema de Colombia, la desigualdad”, indicó el mandatario nacional.



Petro además formuló un cuestionamiento al llamado Salón de la Constitución, en el cual se hizo la radicación del proyecto, pero el mismo que fue pintado por el maestro Ramós Vásquez Arroyave entre 1982 y 1986, como la muestra de lo que era la Colombia de la época, con nada de equidad y en particular muy desigual con las mujeres que no fueron incluida en el cuadro.



Le puede interesar: Polémica por costos en fiestas de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez

Por su parte el presidente del Senado, Roy Barreras, pidió al gobierno enviar el mensaje de urgencia al proyecto. “Esta creación del ministerio el Congreso lo asumirá como equidad e inclusión, ese es un mensaje de un acto histórico de avanzar por una sociedad incluyente”, sostuvo Barreras, quien destacó además que “más allá de esa infraestructura del ministerio, seguimos mandando señales de que el cambio es en serio. El proyecto deberá llevar mensaje de urgencia para que podamos tenerlo antes de termine el año”, sostuvo.



Entre tanto la vicepresidente de la República, Francia Márquez, quien será la primer ministra cuando se cree esa cartera, aseveró que “este es un día muy especial, el estado le abre sus puertas a los que están excluidos y marginados”.



Según Márquez pese a que la Constitución del 91 está fundamentada en la igualdad el país sigue siendo uno de los más desiguales e inequitativos del planeta, “el gobierno del cambio no busca menoscabar los derechos, el gobierno del cambio busca garantizar derechos a los que nunca han tenido sus derechos”.