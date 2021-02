¿Cómo van los acercamientos entres los políticos de centro?

Erika Mantilla

"Hoy tuvimos nueva reunión en el propósito de construir amplia convergencia para la necesaria transformación de Colombia. Avanzamos en discusión de principios ideológicos que nos unen y seguiremos trabajando las próximas semanas”.



Este trino fue publicado de manera simultánea el pasado jueves, a las 5:30 p.m., en seis cuentas de Twitter distintas: la del exministro Juan Fernando Cristo, la del exjefe negociador de Paz Humberto De la Calle, la del excandidato presidencial Sergio Fajardo, la del exsenador Juan Manuel Galán y las de los senadores Jorge Robledo y Ángelica Lozano, esta última en nombre del Partido Alianza Verde.



Desde entonces, el debate en las redes sociales y en el país político no ha parado, empezando porque no todas las voces del denominado centro están de acuerdo con que esos sean los nombres que los representen como también hay reparos sobre si entre ellos está quién debería enarbolar esa ideología de cara a las presidenciales del 2022.

Sin embargo, dado que las conversaciones apenas están comenzando y que no hay nada concreto sobre las reglas que definirían una eventual consulta interpartidista de cara a esa cita electoral, los analistas se preguntan si hay la suficiente voluntad política entre los participantes en las reuniones para lograr un objetivo común.



Este, está identificado, es hacerle contrapeso al candidato que defina el Centro Democrático, partido de Gobierno que, se asegura, de la mano del expresidente Álvaro Uribe lideraría una coalición con sectores de centro derecha y derecha, de un lado, y quien aglutine las fuerzas políticas de centro izquierda e izquierda, del otro, que, apuntaría al nombre de Gustavo Petro.



Así las cosas, los que debaten sobre lo que la representante a la Cámara Juanita Goebertus llamó #CoaliciónDeLaEsperanza se preguntan hasta dónde cada uno de los asistentes a la reunión estaría dispuesto a declinar sus aspiraciones personales en aras de lograr un acuerdo pleno y qué tan cerca están realmente a nivel ideológico las fuerzas políticas convocadas.

El analista Jhon Mario González recurre a un simil: “Es como cuando se está preparando un jugo tropical, con diez ingredientes. En principio puede salir muy bien, todos los ingredientes en el punto y un sabor apetecible, como puede salir mal y enredado en la hoguera de las vanidades”.



De manera concreta señala que Juan Manuel Galán representa una democracia “con nombre y apellido, sin suficiente palmarés para aspirar a la Primera Magistratura del Estado, pero en una democracia convaleciente como esta, el apellido puede ser suficiente”.



Para el experto, la ventaja de esta semilla de coalición “es que tiene una muy buena parte del país expectante, un país aburrido del uribismo y del peligro Petro. La desventaja es que solo hay una personería jurídica, la del Verde, un partido que no tiene un candidato atractivo y un cúmulo de precandidatos atractivos -Fajardo, Galán, Cristo, Robledo- buscando una personería jurídica para viabilizar sus aspiraciones”.



González agrega que el que los ‘verdes’ escojan su candidato en junio, en una época electoral fría, es el reconocimiento de que no tienen un candidato propio atractivo y que por eso tienen que volver a la estrategia de buscar nombres por fuera.



De su lado, Carlos Charry, sociólogo docente de la Universidad del Rosario, es optimista frente a la naciente coalición. “Creo que es el camino adecuado: tratar de reconocer al otro en su diferencia y ver dónde pueden tener puntos en común y lograr una propuesta programática suprapartidista, que es lo que le hace falta a la política colombiana, donde tenemos partidos casi unipersonales u organizaciones electorales que buscan una especie de operación avispa cada que hay elecciones para sacar más votos y representación política, pero no hay organización de base”.



Por ello, plantea que, “aunque parezca quijotesco, ojalá se depongan los egos, porque esa idea de los puntos extremos es lo que nos tiene en esta polarización. No, la política debe servir para entender cuáles son las necesidades más importantes que deben ser resueltas en una sociedad. Pero a veces nos quedamos entre el blanco y el negro y no atendemos las muchas necesidades reales que tiene este país”.



Pero lo cierto es que el camino del medio no está nada fácil, puesto que ya se han presentado diferencias entre los distintos centros que buscan consolidarse ante las elecciones del 2022.



Por ejemplo, González considera que la congresista Angélica Lozano “dio una muy buena señal y fue indicar que Roy Barreras no era bienvenido a esa coalición, por ser un típico camaleón; digamos que eso es una señal de que hay apertura, pero tampoco cabe todo el mundo”.



Se refiere el analista a la respuesta que la senadora le dio al también parlamentario cuando, a comienzo de semana, este conminó a la Alianza Verde para que definiera si estaba dispuesta a formar una coalición.



Ante la negativa, Barreras, quien renunció hace poco al Partido de la U, señaló que se marginaba de las conversaciones e insistió en que buscará formar un “nuevo centro”, al que invitó inicialmente a diez parlamentarios de distintos partidos, a quienes les pidió renunciar a esas fuerzas antes del próximo 12 de febrero.



Pero ahí no paran las diferencias. Conocido el múltiple trino de la llamada ‘coalición de la esperanza’, el representante a la Cámara Inti Asprilla escribió en Twitter: “Ya es hora de que se entienda por los medios de comunicación, e incluso por la misma senadora, que Angélica Lozano es una parte del Partido Verde, mas no es el Partido Verde. Por consiguiente ni es la dueña del partido ni puede hablar a nombre de todos sus militantes”.



Antes, el ‘verde’, a quienes muchos ven cercano a Petro, había publicado un comunicado en el que nueve ediles de su partido piden que Sergio Fajardo no sea candidato por esa colectividad, mientras que el exministro Alejandro Gaviria, que se perfila como el nombre que pudiera aglutinar la nueva coalición, dijo no sentirse preparado para asumir una candidatura presidencial.



Aun así, los analistas coinciden en que los intentos por consolidar una candidatura de centro darán mucho de qué hablar en los próximos meses en el país, entre otras cosas porque más nombres, entre ellos el del senador Rodrigo Lara, se están sumando a ese propósito.

El senador Rodrigo Lara, que el año pasado renunció a Cambio Radical, presentó la Fundación Juntos, un centro de estudios y pensamiento que espera convocar a líderes que no están ni con la izquierda radical ni con la derecha.



Por lo pronto, anunció que presentarán propuestas que permitan que un gobierno de centro pueda tener una verdadera solución al desempleo.



Lara aseguró que se ha reunido con los hermanos Galán (Carlos Fernando y Juan Manuel), el rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, y el senador Luis Fernando Velasco, y no descartó una alianza con Sergio Fajardo.