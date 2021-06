Revocatoria del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina: ¿cómo va la recolección de firmas?

Álvaro José Carvajal Vidarte

Cerca de 40.000 firmas se han recogido hasta ahora, para pedir la revocatoria del mandato del alcalde de Cali Jorge Iván Ospina, según informaron los promotores de dicha iniciativa.



La convocatoria inició el pasado 3 de mayo, cuando la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo entrega de los formatos de recolección de las rúbricas de los ciudadanos que deseen respaldar ese proceso.



Hárold Viáfara, uno de los voceros del comité ‘Cali Primero’, explicó que con ese objetivo se han instalado alrededor de diez puntos fijos en la capital del Valle del Cauca.



Pero además hay brigadas móviles y se adelantan jornadas casa a casa en varias comunas, con el fin de que un mayor número de personas participen de este mecanismo democrático consagrado en la Constitución Política.



“Tenemos hasta el 3 de noviembre para recoger 90.000 firmas que deben ser validadas por la Registraduría Nacional para poder convocar a un referendo, en el que los caleños votarán a favor o en contra de la revocatoria del Mandatario”, expresó Viáfara antes de añadir que para finales de julio próximo esperan haber logrado reunir esa cantidad de respaldos.



“El proceso sigue caminando gracias a la acogida que ha tenido en todos los estratos sociales de la ciudad. Seguimos trabajando para consolidar el derecho ciudadano a revocar el mandato del Alcalde por el incumplimiento de su programa de Gobierno”, indicó.

Lea también: "La Alcaldía de Cali brilla por su ausencia": excandidato Michel Maya



Según Viáfara, los puntos en los que habría incumplido Ospina son muchos: seguridad, movilidad, salud, educación, pero también en Emcali dado que, según él, el Mandatario no habría establecido cuáles eran los negocios reales de la empresa ni los fortaleció.



Agrega que producto de ello es la crisis que actualmente presentan unidades de negocios como Teléfonos, Energía y Acueducto y Alcantarillado, “con una Ptar que sigue contaminando el río Cauca”.



Lo más grave, no obstante, sería la corrupción en la contratación: “El Alcalde manejó de manera directa con sus amigos y familiares temas relacionados con el alumbrado navideño; la feria virtual, en la que se perdió mucho dinero, y el Estadio Pascual Guerrero, además de millonarias inversiones en la plazoleta Jairo Varela”, dice.

Los puntos de recolección de firmas se encuentran ubicados en los sectores de Ciudad Jardín, El Ingenio, Cosmocentro Chipichape, Boulevard, Pízamos y Siloé.

Entre tanto, Carlos Espinosa, también miembro de ‘Cali Primero’, coincide en que la iniciativa ciudadana está motivada por el descontento ante los manejos de los dineros públicos de la ciudad.



“Recursos que pudieron ser destinados para camas y ventiladores para mejorar la red hospitalaria fueron invertidos en una feria virtual y un alumbrado navideño que los caleños no podían disfrutar por la misma pandemia”, anotó el politólogo.



Y anotó que los reclamos a Jorge Iván Ospina también tienen que ver con el polémico crédito que solicitó el año pasado por $650.000 millones. “Ese dinero, que tenía por propósito reactivar la economía de la ciudad con ocasión de la pandemia, a la fecha no se ha ejecutado”, precisó.



Para Espinosa, el interés del comité ‘Cali Primero’ es mandarle un mensaje claro al Mandatario local para que reconozca que ha cometido una serie de errores en contra de la ciudadanía y mejore su Gobierno.

Puede leer: Alejandro Eder: "no podemos dejar que a los caleños nos lleven hacia el odio"



Esto considerando que la revocatoria es un proceso difícil, por eso, la idea es sentar un precedente.



“Que el próximo alcalde elegido por los caleños sepa que debe hacer las cosas buscando el bien común, porque los políticos deben hacer eso. Aquí nadie está pidiendo cosas paranormales, sino que gobierne para la gente, para la ciudad, pero él hizo oídos sordos y defendió su feria virtual y alumbrado navideño”, enfatizó el líder de la iniciativa en contra de quien resultó electo en octubre de 2019.



Edinson Gómez Zorrilla, igualmente miembro del comité promotor, coincidió con sus compañeros en que la propuesta de revocatoria no está relacionada de manera directa con los bloqueos y las manifestaciones realizadas en la ciudad en el marco del paro nacional que se inició el pasado 28 de abril.



Sin embargo, admiten que el Mandatario caleño también se ha equivocado en el manejo que le ha dado a la situación, lo que ha sumido a la capital del Valle del Cauca en un caos total, como se ha sostenido por parte de distintos sectores.



Comités firman acta de unión

El pasado 3 de junio los representantes de los comités pro revocatoria ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’; ‘Todo por Cali’ y ‘Decisión Ciudadana por la Democracia/Decide’, reconocidos por el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil, firmaron un acuerdo para presentar un solo formato para la recolección de firmas en la capital del Valle.



Cristóbal Navia, promotor de ‘SOS Cali, Revocatoria Ya’, indicó que la iniciativa nació de un sentimiento de inconformismo con la forma en la que el alcalde Jorge I. Ospina viene manejando la ciudad.



El segundo motivo, dijo, es la falta de transparencia en el manejo de los recursos, al abusar de la figura del convenio interadministrativo. “A una ‘contratitis’ de más de 80.000 millones en menos de dos meses”.



Agregó que no está de acuerdo con la gente que piensa que este no es momento para una revocatoria, porque “Cali es hoy un foco de inseguridad, de hambre, pobreza, y todo porque no tenemos Alcalde”, puntualizó.