Como un triunfo de la democracia calificaron los gremios económicos la jornada electoral

Como un triunfo de la democracia calificaron los principales gremios económicos del país la jornada electoral que se llevó a cabo este domingo 19 de junio, donde Gustavo Petro fue elegido como nuevo Presidente de Colombia para los próximos cuatro años.



"Desde el Consejo Gremial Nacional enviamos un mensaje de felicitación al nuevo Presidente electo para el período 2022-2026, Gustavo Petro Urrego, y a la señora Vicepresidente, Francia Márquez Mina”, señaló el consejo que reúne a los principales gremios del país.



Los representantes de los empresarios y del sector productivo del país le enviaron un mensaje al nuevo mandatario de los colombianos, que asumirá su periodo de cuatro años el próximo 7 de agosto de 2022, cuando se haga la transición con el actual presidente Iván Duque Márquez.



"Estamos listos a trabajar en conjunto por una Colombia estable, incluyente y responsable, que garantice los derechos democráticos, las libertades individuales, colectivas y económicas, el ejercicio de la libre empresa, la seguridad jurídica y el respeto por las instituciones", señaló el Consejo.



Desde el Consejo Gremial resaltaron el momento histórico en el que se encuentra el país, con muchos retos por delante como la lucha contra la corrupción y la desigualdad, por eso invitaron al mandatario electo a reunirse en los próximos días para buscar una agenda conjunta.



"Estamos en la mejor disposición para dialogar y trabajar con el nuevo Gobierno y avanzar en estos propósitos", señaló el Consejo Gremial, un mensaje en el mismo sentido de los gremios asociados, que también le enviaron un mensaje al nuevo presidente de Colombia.



Desde Fenalco, el gremio de los comerciantes, le reiteraron a Petro un llamado a trabajar uniendo al país bajo el marco de la Constitución y las leyes, así como de las libertades económicas, tanto colectivas como individuales.



“Los comerciantes estamos listos para aunar esfuerzos, dialogar y concertar sobre las políticas, económicas y sociales que el país necesita. En el próximo cuatrienio, Fenalco desempeñará un rol propositivo en la construcción de un mejor escenario político, económico y social para Colombia”.



Así lo manifestó el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, quien recordó los retos que tendrá el nuevo gobierno en materia económica como lograr un equilibrio fiscal, que vaya más allá de una reforma tributaria, y que se nombre un equipo con amplio conocimiento en cada uno de los sectores.

Desde FENALCO felicitamos al nuevo Presidente de Colombia, @petrogustavo y lo invitamos a gobernar bajo el apego a la ley y el respeto por las libertades individuales, colectivas y económicas. pic.twitter.com/PdhsxWH0LB — Fenalco Nacional (@FenalcoNacional) June 19, 2022

"Tendrá también un gran desafío en seguir insertando a Colombia realmente en la economía mundial, en los Tratados de Libre Comercio y en fomentar una oferta exportable que permita nuevos ingresos para el país y oportunidades de generación de empleo para los colombianos", señaló Cabal.



La Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), por su parte, también le expresó la disposición de sumar acciones que contribuyan a la construcción del país y al fortalecimiento de la nación, por lo que desearon éxito en la gestión para el nuevo Gobierno.



“Desde nuestro sector, estamos listos para acabar con el déficit de vivienda, construir la mejor vivienda, la mejor ciudad y el mejor hábitat para los 1.6 millones de hogares que se van a formar en los próximos cuatro años en nuestro país”, señaló la presidenta de Camacol, Sandra Forero.

Triunfó una democracia madura reflejada en la participación, orden y libertad de elegir. Expresamos, así como lo hemos hecho con 19 gobiernos desde la fundación del Gremio, voluntad, apoyo y respaldo para trabajar por el país. Felicitaciones para @petrogustavo y @FranciaMarquezM pic.twitter.com/4zAuDlL1fD — Camacol Presidencia (@CamacolColombia) June 19, 2022

Desde la Asociación de Empresarios de Colombia (Andi) invitaron al nuevo Gobierno para que asuma sus funciones con un espíritu de liderazgo colectivo, por el camino de la cohesión social y deberá buscar la unidad el consenso como uno de sus principales objetivos.



"A él le reconocemos este triunfo y le deseamos suerte. La suerte del presidente y la suerte del Gobierno están íntimamente ligadas a la suerte del país y la suerte de sus ciudadanos", señaló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master.



Desde el gremio de los empresarios señalaron que de carta al futuro del país es importante que haya un restablecimiento de la confianza para los ciudadanos, para los empresarios, para los inversionistas y para el cumplimiento de la ley y la Constitución.

Desde la ANDI, le decimos al nuevo Gobierno que de nosotros podrá esperar un agente constructivo, que va a aportar las mejores ideas y posibilidades para el país.

Siempre podrá encontrar buena voluntad y buenas intenciones.#MásPaísANDI

pic.twitter.com/vQUm7a9Q6X — ANDI (@ANDI_Colombia) June 19, 2022

"Desde la Andi, le decimos al nuevo Gobierno que de nosotros podrá esperar un agente constructivo, un agente que va a estar aportando las mejores ideas y las mejores posibilidades para el país; alguien que cuando encuentre algo que necesite ser mejorado, o que eventualmente no debe ser hecho, lo dirá con una crítica respetuosa y firme", añade el dirigente gremial.



Mac Master señaló que se debe pasar de la identificación de necesidades a la definición de estrategias, por lo que consideran que el país debe enfocarse en una estrategia claramente delimitada por dos carriles: la superación de la pobreza y el robustecimiento de la actividad empresarial.



"Solo de esta forma podremos pensar en un futuro sostenible desde el punto de vista económico y social. Es decir, políticas basadas solamente en desarrollo empresarial, no tendrán éxito, como tampoco lo tendrán las políticas enfocadas exclusivamente en apoyos sociales", señaló el líder gremial.



La Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), también se pronunció después del triunfo de Gustavo Petro y lo invitó a dialogar, a lograr el entendimiento con los sectores de la producción y a trabajar desde ya, de manera conjunta, en el diseño e implementación de políticas públicas para el campo.



"Para la SAC y sus afiliados, la planeación de las acciones que deberá desarrollar el nuevo gobierno a partir del 7 de agosto no dan espera. En tal sentido, pone a disposición del presidente electo y su equipo las tres recetas para desarrollar por fin el campo colombiano", señaló la agremiación.

La @SAColombia saluda al presidente electo @petrogustavo y lo invita al diálogo y a trabajar desde ya para construir consensos que permitan desarrollar por fin el campo colombiano. Aquí, las 3 recetas que proponemos https://t.co/QlOBN9DbHT #EnElCampoEstáLaReceta pic.twitter.com/n2v3XWtSsz — Sociedad de Agricultores de Colombia (@SAColombia) June 20, 2022

Desde la Federación Nacional de Cafeteros también felicitaron a presidente electo y lo invitaron a seguir construyendo tejido social en el campo y contribuyendo con el trabajo diario en el desarrollo económico y social del país.



"El hoy presidente electo conoce Colombia y sabemos que sabrá trabajar de la mano con el sector cafetero en políticas de largo plazo, enfocadas en la sostenibilidad y rentabilidad de la caficultura, para así llevar bienestar y estabilidad socio económica al país", señaló el gremio de lso cafeteros.

La Federación Nacional de Cafeteros (FNC), gremio que representa a 540.000 familias caficultoras, felicita al presidente electo de Colombia Gustavo Petro Urrego, y a su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez Mina.@petrogustavo @FranciaMarquezM pic.twitter.com/xJGRnWrmEc — Federación Nacional de Cafeteros (@FedeCafeteros) June 20, 2022

La presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), Natalia Gutiérrez, felicitó al presidente electo y a su vicepresidenta, y le manifestaron la disposición de trabajo conjunto, “para que la transición energética represente progreso para los colombianos y desarrollo para el sector eléctrico”.