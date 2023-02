¿Cómo se votaría hoy la reforma a la salud en el Congreso?

Aunque aún es incierto el apoyo que tendría la reforma a la salud en el Congreso si hoy fuera su votación, lo que sí está claro es que hay bancadas tanto a favor como en contra y otras que, pese a que se conoce el articulado del proyecto, no se definen por cuál será el lado de la balanza por el que se inclinarían.



Uno de los partidos que ya tiene una postura firme en cuanto a su voto es Cambio Radical, que asegura que se irían por el no, principalmente por los riesgos que han advertido con respecto a la forma en la que la iniciativa fue radicada.



Le puede interesar: Crece el malestar en círculos políticos por discurso de Petro después de marcha oficial



“No es una ley ordinaria, como dice el presidente de la Cámara, sino que debe dársele trámite como a una ley estatutaria. Además, por otros temas que preocupan, como eliminar el aseguramiento en el sistema de salud, el interés de generar toda la infraestructura de salud y la prestación de servicios por parte del sector público únicamente, porque genera corrupción, no es eficiente y crea burocracia. Con esos artículos, que van a destrozar el sistema de salud, votaríamos que no”, señala el senador opositor Carlos Fernando Motoa.



Como él, su compañera en el Congreso por el Centro Democrático, Paloma Valencia también manifestó que su voto sería rotundamente negativo, por lo que se esperaría que su colectividad también rechace la propuesta del Gobierno de reformar el sistema de salud tal como se ha planteado en el proyecto.



De otro lado, la Alianza Verde, no ha especificado todavía si apoyará o no la propuesta, pero aclara que centrarán su debate en la administración de los recursos públicos, porque “la Adres sería la entidad que va a generar todos los pagos y hará las auditorías sobre esos recursos, y ahí quedan muchas dudas de que ese cambio sea mejor que lo que ya tenemos, porque puede resultar que ahora sea más fácil controlar esa entidad por los políticos o por la corrupción y tendríamos un remedio que puede ser peor que la enfermedad”, observa Duvalier Sánchez, representante a la Cámara por el ‘verde’”.



Le puede interesar: ¿Ordinaria o estatutaria? La otra polémica de la reforma a la salud



Con respecto a la participación que tendrían otras colectividades en la votación, Motoa advierte que algunos están “como el ‘pastorcito mentiroso’, recordando la reforma tributaria, porque partidos como la U, Liberal y Conservador dijeron que no la acompañarían, que tenían serias dudas y reparos, pero terminaron votando sí y eso ha ocurrido con otras propuestas”.



Agrega que “por el bien del país y del sistema de salud deberían negarse a acompañar la reforma y ellos, como son de Gobierno, deberían hacer una profunda modificación a la iniciativa o archivarla”.



Asimismo, Valencia anota que “los congresistas en su corazón saben que es una mala idea destruir el sistema de salud, pero como muchos cometen burocracia y corrupción, hay muchas posibilidades de que se apruebe el proyecto de ley”.



Le puede interesar: "No amenace al Congreso": revuelo político por el polémico discurso del presidente Petro



Además, dice que el Gobierno “habla de la corrupción de las EPS, pero se les olvida la corrupción del Estado, de los hospitales, de las EPS públicas y de los políticos que controlan el sistema público. El Estado ha demostrado ser mucho más corrupto y pésimo e ineficiente administrador”.



De otro lado, Sánchez menciona que la bancada ‘verde’ está de acuerdo con dos puntos que expone la reforma: “el primero, que al personal de salud en general se les reconozca una mejor remuneración y mejores condiciones laborales, y, segundo, que es muy valiosa la atención primaria en salud, pero sobre todo que el Gobierno reconozca que debe llegar a los sitios más alejados del país donde la población solo ve a los médicos por televisión”.