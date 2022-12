¿Cómo lograron la Alianza Verde y la bancada del Gobierno volver a estar unidos y en paz?

Tras varios hechos políticos que llevaron a tensionar la relación, el gobierno de Gustavo Petro y la Alianza Verde, uno de los principales socios de la coalición, volvieron a acercarse y al menos por el momento están en paz.



Las diferencias arrancaron desde la semana pasada cuando un bloque de los verdes, en cabeza de las representantes Katherine Miranda y Catherín Juvinao, acusaron al Gobierno de haber incluido un mico en la reforma política al permitir que los hoy congresistas puedan asegurar su puesto en las listas para las elecciones del 2026.



Lea además: Varados y sin dinero quedaron varios migrantes haitianos en Cali luego de ser estafados



Esta postura enredó el trámite final de la reforma en la plenaria de la Cámara cuando se tenía que conciliar e, incluso, en el Senado hubo voces antipetristas como la de Inti Asprilla, quien se apartó de votar la conciliación.



La respuesta del Gobierno fue postergar el lunes pasado una reunión que se iba a tener entre la bancada y el presidente Gustavo Petro, aunque el ministro del Interior, Alfonso Prada, sostuvo que esa cita se había cancelado desde la semana anterior por problemas de agenda.



El martes la situación al parecer se calmó tras una reunión entre el codirector de la Alianza Verde, Carlos Ramón González y el ministro Prada.



“Nos reunimos con el ministro para mirar la situación, hablamos de la agenda legislativa y en particular de los temas que le interesan a los verdes como son la reforma política y el Código Electoral, que son de la agenda del gobierno”, sostuvo González, quien resaltó que le expresó a Prada los comentarios que tienen desde el partido a esos temas.



Lea también: "Si no están en demostración de paz, quedarán fuera": la advertencia del MinDefensa a disidencias en el Cauca



Frente a lo dicho por los congresistas, sostuvo que cada cual tiene su “apasionamiento, su acaloramiento, los congresistas deben participar en el debate”. Anunció que se acordó hacer un taller el próximo año en enero para mirar los cambios que se le pueden hacer a la reforma política en su segunda vuelta que iniciará en marzo.



González, finalmente, insistió que los verdes seguirán acompañando la agenda política de Petro porque con la misma se identifican y que no se saldrán de la coalición. Esa petición de volverse independientes la lideran, entre otros, el senador Jonathan Pulido, conocido como JP Hernández.