Como en campaña, Petro defendió su amplia propuesta de reformas sociales

Ante unas 8 mil personas que estuvieron en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo una amplia defensa de las reformas sociales que tramitará y aseguró que las reformas son del pueblo y no del gobierno.



En un discurso, que tomó un poco más de una hora, desde uno de los balcones de la casa presidencial junto a su esposa y su hija menor, el mandatario, en primer lugar, sostuvo que el año pasado los colombianos no sólo lo eligieron a él como presidente, sino que fue el triunfo del pueblo que está reclamando los cambios que él espera cumplir desde el gobierno. “Lo primero es la gente”, manifestó de forma insistente el jefe del Estado al recordar la importancia de la gente del común.



En su discurso habló de varios temas, entre ellos el referente a las detenciones de los jóvenes que estuvieron en las protestas de hace dos años, y nuevamente volvió a reclamar su libertad, asegurando que a los grandes criminales si los dejan salir y a ellos no.



Petro anunció, además, que llevará al Congreso las tres grandes reformas, salud (la cual ya se radicó), la pensional y la laboral, de las cuales detalló lo que espera que sean cada una.



