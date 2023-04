Comisionado de Paz salió a explicar audio en el que lamenta la muerte de 'Siopas', cabecilla del Clan del Golfo

Luego de que saliera a la luz un audio en el que el comisionado de Paz, Danilo Rueda, lamenta la muerte de 'Siopas', segundo cabecilla al mando en el Clan del Golfo, el alto funcionario tuvo que explicar el polémico mensaje.



Este audio revela que días previos a la muerte de Wilder Antonio Giraldo, alias Siopas, el Comisionado habló con él junto con la Iglesia Católica y distintas embajadas para buscar una negociación de paz.



“Yo me he reunido con algunos de ellos (Clan del Golfo). Yo lamento la muerte de ‘Siopas’. Estuvimos hablando con él, la Iglesia Católica estuvo, otras iglesias y varias embajadas, y él (’Siopas’) estaba en eso. Como 20 días después lo mataron. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mataron? Eso es un problema de ellos, pero es doloroso y triste”, señaló Danilo Rueda.



Debido a las fuertes críticas que surgieron en varios sectores políticos,

El Comisionado explicó a través de un comunicado en qué contexto ocurrieron las declaraciones. Según Rueda, el audio es de un diálogo con líderes del norte del Chocó el pasado 21 de marzo.



Según el comunicado, el Comisionado Rueda pidió que se grabara en audio el encuentro de una hora y media. pero además solicitó a los asistentes no grabar videos para evitar posibles señalamientos en contra de los líderes.

#Atención🚨| Comunicado: Las balas, el hambre y la mentira niegan la paz a quienes las padecen pic.twitter.com/Xedo0LIyBP — Alto Comisionado Paz (@ComisionadoPaz) April 6, 2023



“El audio pone de plano de manera clara la finalidad de proteger a la población y la disposición del Gobierno, por medio del Alto Comisionado para la Paz, de escuchar a los mandos de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia", dice el comunicado publicado por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.



Además, enfatiza en que el encuentro "se realizó poco después del rompimiento del cese al fuego entre el Gobierno y las AGC, y de la muerta violenta de alias Siopas, quien días antes expresó su voluntad de concretar escenarios de paz entre representantes de iglesias y testigos internacionales”.



El documento también recalca que el Gobierno Nacional y las AGC tienen canales de comunicación para resolver asuntos de fondo, si hay voluntad real de paz por parte del grupo armado.



Muerte de 'Siopas'

Cabe recordar que la muerte de alias Siopas fue confirmada el pasado 1 de marzo cuando hallaron su cuerpo sin vida en el sector de La Recta de Dabeiba, en la vía a Urabá.



En ese momento, el hombre, de 40 años, tenía cinco impactos de bala en la cabeza y cuatro heridas abiertas en la cara que podrían haber sido originadas por golpes. Además, presentaba dos heridas abiertas en el pecho y una en el brazo derecho.



Alias Siopas no habría estado de acuerdo con el proceso de paz que busca iniciar el Gobierno del Presidente Gustavo Petro con el Clan del Golfo, por lo que habría intentado formar un grupo ilegal diferente en el norte de Antioquia, con dinero, armas y hombres.



Según las primeras investigaciones, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla del Clan del Golfo, se habría enterado de las intenciones de 'Siopas' y lo habría engañado para asesinarlo, pues lo habría citado a una reunión para solucionar diferencias y trabajar juntos.