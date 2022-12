Comenzando su gestión, Petro ya ha tenido varias ausencias por quebrantos en su salud

En menos de cinco meses, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha tenido que incumplir su agenda en varias ocasiones a causa de quebrantos de salud .



Uno de estos casos ocurrió el pasado 16 de agosto cuando no asistió a la ceremonia de reconocimientos de la nueva Cúpula Militar de las Fuerzas Militares.



Aunque la primera información que se conoció era que no había alcanzado a llegar a la ceremonia por reuniones importantes que se extendieron, después se conoció por boca del mismo presidente que canceló la agenda por un dolor de estómago.



“Profundo dolor de estómago”, expresó el mandatario días después sobre su inasistencia a ese evento.



Exactamente un mes después, el 16 de septiembre, el presidente Petro fue diagnosticado con una bronquitis aguda no obstructiva que le había hecho cancelar eventos en días anteriores en Cartagena.



“Luego de ser examinado por su médico personal, el doctor Jairo H. Roa Buitrago, el galeno certificó que el presidente Gustavo Petro presenta “bronquitis aguda no obstructiva”. Se mantiene con tratamiento ambulatorio”, informó la Casa de Nariño en ese entonces.



En esas fechas el presidente mantuvo reposo para poder tener clara su voz y dar el discurso que realizó en la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York el 20 de septiembre.



Actualmente el presidente Petro informó haberse contagiado de una virosis que lo ha mantenido en cama durante las últimas horas. Este jueves 1 de diciembre se informó que el presidente había dormido en Medellín y que continuaba en esa ciudad. En horas de la noche dio a conocer que se había contagiado de una virosis.



“Un virus me ha mantenido hoy en cama. Se ha descartado el Covid. Espero restablecerme”, aseguró el presidente en su cuenta de Twitter.



Durante la jornada de este viernes se informó que el presidente se ha realizado dos pruebas para detectar si es contagio de Covid-19 pero ambas le han arrojado resultado negativo. También se dio a conocer que el presidente continúa en Medellín.



Si el diagnóstico médico es mejor, el presidente Petro estimaría retomar agenda en horas de la tarde.



Los casos nombrados anteriormente no son los únicos, días antes de posesionarse, el mandatario no llegó a eventos organizados con las directivas y alcaldes de Asocapitales y Fedemunicipios.



Dichos encuentros fueron nuevamente programados y cumplidos en la Casa de Nariño en la primera semana de Gobierno del presidente Petro. En ese entonces, también fueron incumplidos por quebrantos de salud, según el equipo de Petro.



Durante su campaña electoral también incumplió diferentes eventos, uno de los más recordados fue con el movimiento político caribeño Fuerza Ciudadana, que lo esperó durante todo un día hasta que se conoció que tenía sospecha de contagio de Covid-19, en su reemplazo llegó la ahora vicepresidenta Francia Márquez.



En la mayoría de casos se ha argumentado que las inasistencias han sido por molestias en su salud.