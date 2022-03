Cara a cara: 'Fico' Gutiérrez y Alejandro Char miden fuerzas para la consulta del Equipo por Colombia

“Voy a gobernar desde, la calle y desde las regiones”



El antioqueño dice que seguirá criticando a Petro “porque sus propuestas son populistas”.

Federico Gutiérrez fue alcalde de Medellín entre 2016 y 2019. Foto: Twitter Federico Gutiérrez

¿Por qué debe ganar usted la consulta en el Equipo por Colombia?

Nuestra democracia está en riesgo y es por esto que quien lidere al país debe respetar y fortalecer nuestras instituciones, las libertades y los valores democráticos. Soy un ciudadano y un político que he trabajado muchos años por estas tres causas: instituciones, libertad y valores democráticos. Los colombianos deben tener la plena seguridad de que gobernaré a Colombia como goberné a Medellín, desde las calles. Ser el presidente de la gente significa gobernar desde las regiones, escuchando los problemas de los colombianos.



Si no gana, ¿quién debería llevar las banderas de Equipo por Colombia?

Los números muestran que la gente apoya nuestra propuesta. Somos los que mejor hemos entendido las necesidades de los colombianos y por eso vamos a ganar. Dicho esto, apoyaré a cualquiera que gane la consulta. De aquí saldrá el próximo presidente de Colombia.

Lucharé contra la corrupción, garantizaré la seguridad y fortaleceré las tres e: educación, empleo y emprendimiento. Colombia necesita un presidente que trabaje por el orden y las oportunidades”.

Federico Gutiérrez

Se dice que ustedes se han dedicado a criticar a Petro y no le han hecho propuestas a los electores...

Participar en una contienda electoral significa tener argumentos políticos y técnicos para competir con otros candidatos. No me da miedo responder a los candidatos con los que no comparto su visión de país ni sus propuestas. A Petro lo he criticado y lo seguiré criticando porque sus propuestas son populistas. Lo he criticado desde lo técnico: impresión de billetes, acabar con la exportación de petróleo, terminar con los fondos de pensiones privados… para cada una de sus propuestas, he defendido otra visión que el país necesita. Estoy recorriendo el país para escuchar las necesidades y propuestas directamente de la gente, he estudiado temas clave para la economía, el desarrollo social y la seguridad.



También se señala que ustedes han estado “muy pasivos” frente a las denuncias de Aida Merlano en contra de Alex Char. ¿Qué responde?

Nosotros no peleamos, pero claro que nos decimos las cosas. Este tema lo hablamos y estamos de acuerdo en que la Justicia tiene que actuar con prontitud y tiene que ser ella la que determine si hay culpabilidad o no en el caso de Merlano.



No teme que ese escándalo perjudique a la coalición en las urnas?

Yo espero que la gente entienda que son solo denuncias, por el momento, de una prófuga de la justicia que está respaldada por el régimen dictatorial de Maduro. Aún no se ha comprobado nada y sé que los colombianos serán consecuentes con esto.



¿Qué piensa de que Alejandro Char no asista a los debates?

Cada uno tiene su estrategia y va donde se siente cómodo. Por mi parte, seguiré yendo a todos los debates porque me parece muy importante argumentar y discutir siempre con respeto. Igualmente respeto la estrategia de Alex.



¿Por qué se debe votar la consulta de ustedes y no las otras dos?

Hemos trabajado en equipo, defendiendo principios básicos: respeto por la institucionalidad democrática, cero corrupción, defensa de las libertades y reconocimiento de las desigualdades que nos exige generar mejores oportunidades para la gente.



Una consulta –la de Petro- representa el populismo, divide la sociedad entre buenos y malos e incluso se burla de la institucionalidad: todos tenemos claro que el ganador de esa consulta será él, no se toman en serio a los otros competidores.



Como he dicho, en la Coalición Esperanza, hay gente buena, pero están enfrascados en solucionar disputas y egos internos. Se critican sin reconocerse como equipo. Además, en muchos temas, algunos miembros no sientan posición.

Yo estoy listo para medirme con los que los colombianos elijan de las otras coaliciones. Sé que tengo la capacidad de unir al país en torno a lo fundamental”. Federico Gutiérrez

¿De ganar la consulta, buscará una alianza con el Centro Democrático?

Yo tengo claro que llegar divididos a primera vuelta es un riesgo muy grande. Después del 13 de marzo veremos qué fuerzas se quieren sumar al proyecto. Aquí los únicos que no son bienvenidos son los corruptos y los violentos. Hay gente muy buena en todos los partidos: los verdes, los liberales, los del Polo. Gente de todas las orillas está invitada a unirse a este proyecto, que busca ponernos de acuerdo en políticas necesarias para garantizar orden y oportunidades.



¿Qué les responde a quienes dicen que usted es ‘el que dijo Uribe’?

No, yo soy el candidato de la gente. El Centro Democrático tiene su candidato, que es Óscar Iván. A mí me avalaron un millón y medio de colombianos que creemos en Colombia. Continuaré mi candidatura cívica e independiente y así gobernaré, desde la calles, con la gente.



Una propuesta para los electores...

Vamos a impulsar el crecimiento del país por encima del 5 % y generaremos 1,2 millones de empleos anuales, para bajar el desempleo a un solo dígito. Para esto, formularemos una política económica y sectorial activa, en trabajo conjunto con los principales sectores (vivienda, agro, infraestructura, comercio y turismo). Este crecimiento será posible y sostenible si garantizamos la seguridad tanto física como jurídica y cerramos las brechas sociales del país.

“Nuestra efectividad está comprobada y premiada”



“ A cualquiera le puede pasar que un delincuente le levante falsos testimonios”, dice el dirigente.

Alejandro Char fue alcalde de Barranquilla entre 2008 y 2011. Foto: Colprensa

¿Por qué usted debe ganar la consulta en el Equipo por Colombia?

Porque somos la mejor opción en una consulta de excelentes opciones, de gente con experiencia. Y por los resultados y la manera de lograrlos: con cercanía, seguimiento y diálogo permanente.



Nuestra efectividad está comprobada, medida y premiada. Basta con hablar con la gente en Barranquilla: cada vez más gente se emociona con esta historia de éxito que vamos a trasladar a Colombia. No prometimos, cumplimos: 48 hospitales y 120 colegios. Se puede ser efectivo con calidez y afecto. En Cali, Valle y el suroccidente lo saben muy bien: nos parecemos mucho.



Si no gana, ¿quién debería llevar las banderas de Equipo por Colombia?

Estoy convencido de que triunfaremos. En todo caso, cualquiera de las personas que está en esta consulta es buena opción. Somos la consulta con mejores opciones, con resultados probados, con experiencia, con mirada regional, con profunda convicción de la importancia de la empresa y de la inversión social. Todos aquí tenemos alma de alcalde… Mi ventaja es que he sido reconocido siempre por la gente como el mejor.

En la primera vuelta me gustaría medirme con todos los que quieran sumar y construir, con los que piensen desde el amor y que no cultiven odio ni polarización”. Alejandro Char

Se dice que ustedes se han dedicado a criticar a Petro y no le han hecho propuestas a los electores...

Les respondo con la Universidad Digital a Distancia, los Núcleos Regionales para la Equidad y el Crecimiento, el fin del IVA para pasar a un Impoconsumo del 8 %, la meta de 15.000 kilómetros de placa huella nuevos y un plan de mantenimiento de la red terciaria, con un ambicioso plan de escenarios e inversión deportiva para ganar medallas, pero sobre todo para sembrar salud y rescatar a los jóvenes del crimen...



Sus compañeros de coalición han sido criticados por defenderlo con ahínco frente a las denuncias de Aida Merlano en su contra...

A la coalición y al país le hace bien que se defiendan la honra y el buen nombre frente a las calumnias de una prófuga. ¡Es que a cualquiera le puede pasar que un delincuente le levante falsos testimonios y eso es inaceptable! Merece todo nuestro rechazo. ¿Cómo van a valer más unas acusaciones infundadas, unos chismes sin ningún sustento legal, que los Juegos Deportivos de talla mundial que hicimos posible para Barranquilla, que el Gran Malecón del Río y que los mejores colegios del país? Invito a las mujeres y hombres buenos del país a que se pongan en mis zapatos, verán que tengo razón.

Las mujeres son muy importantes: sorprende que haya un tarjetón de consulta en donde no hay ninguna candidata. A mí me consta que su liderazgo ha sido clave en Barranquilla”.

Alejandro Char

¿Cree que esas denuncias bajarán su votación por fuera del Atlántico?

La gente tiene problemas reales que requieren soluciones reales… la gente no come chismes ni calumnias, afortunadamente. La gente se enamora de Barranquilla y eso le hace recordar que tiene derecho a cosas mejores, a una vida mejor para su familia. En el suroccidente, la gente necesita inversión social que funcione. Y no va a renunciar a un camino seguro y probado por infamias de una prófuga que es títere de uno de los regímenes más empobrecedores del planeta.



¿Por qué no va a los debates?

Me gusta la calle, el barrio, la esquina. Yo soy de escuchar, del contacto directo. Así he sido toda mi vida, es la forma en la que he cumplido todas mis metas y cultivado tantos afectos. Una mirada a los ojos o un saludo, así sea de puñito, no se reemplazan con una pantalla de televisión. Ando de gira por los medios, pero nunca me distancio de la calle.



¿Por qué los colombianos deben votar en la consulta de Equipo por Colombia y no en las otras dos?

Esta es la coalición de la experiencia, del saber hacer. De los hechos más allá del discurso. Con amplia representatividad regional y mucha armonía: aquí competimos con respeto, dando ejemplo de paz al país.

¿De ganar la consulta, buscará una alianza con el Centro Democrático?

Buscaremos alianzas con las personas que defiendan el progreso, el desarrollo, la inversión social y la iniciativa privada, con mirada constructiva, sin odios ni resentimientos.



¿Qué opina de que se diga que ‘Fico’ Gutiérrez es el candidato del expresidente Uribe?

Hay una cosa que está clara: nuestra consulta es una opción para las personas que crean en la institucionalidad, el emprendimiento, el trabajo y la inversión social. Somos muy buenas opciones. Por lo demás, el propio expresidente es el que tiene la palabra más allá de especulaciones.



Una propuesta para el país…

Usar las regalías -¡22 billones acumulados!- de forma ágil y eficiente para mover la economía, hacer que los fondos de pensiones inviertan más en infraestructura y que las inversiones forzosas de los bancos lleguen también a educación y vivienda. Fortalecer los Beps (Beneficios Económicos Periódicos), para que más colombianos tengan una renta en su vejez, crear un escuadrón antideforestación y mejorar la conectividad de Buenaventura a Manizales y a Nariño, Cauca y Putumayo con Bogotá y el centro del país. ¿Se imagina los Llanos convertidos en otra potencia agro de Colombia y conectados con el Valle, y a través de Buenaventura con el mundo? ¡Hay que pensar en grande!