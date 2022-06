Cara a cara: dos jóvenes analizan los pro y contra de Rodolfo Hernández y Gustavo Petro

"Caleño vota caleño"



Edwin Vargas Muñoz, seguidor de Rodolfo Hernández Foto: Especial para El País

¿Quién es y cómo llegó a la política?

En realidad nunca he sido político ni he estado vinculado a ningún partido político. Es más, nunca había participado en política. En este momento me vinculé a la campaña de Rodolfo Hernández porque lo llevo siguiendo desde hace mucho tiempo, desde que era alcalde de Bucaramanga y él dijo unas palabras que llegaron a mí: todo el mundo se sienta en la panadería, en el café y habla de política, de lo mal que nos administran, de cómo nos roban los políticos, pero nadie actúa o hace algo por cambiar este país, porque creemos que lo que podemos hacer no sirve para nada.Entonces esas palabras han calado en mí, desde ahí lo vengo siguiendo y, la verdad, creo que es la mejor opción que tenemos ahora en nuestro país, junto con la doctora Marelen Castillo, quien es una representación de la educación. No tienen cómo decirnos que no va a haber representación para los jóvenes y el estudio de buena calidad.



¿Por qué votar por Rodolfo Hernández?

Mis argumentos específicos son que estamos cansados de la politiquería, de que nos prometan cosas. Todos los años, en todas las elecciones, escuchamos lo mismo: que nos van a mejorar la educación, la salud, que nos van a mejorar la calidad de vida a todos los colombianos, pero siempre se queda en palabras porque llegan al poder y todo se lo roban. Sin embargo, yo siempre he dicho que esto no es culpa de ningún partido. En realidad, es culpa de los colombianos, que siempre votamos por los mismos, sabiendo que nos hacen lo mismo. Decimos, vamos a cambiar de partido, vamos a cambiar por otra opción, pero al final llegamos a la conclusión de que son lo mismo.



En este momento lo que necesitamos es un administrador, no necesitamos politiqueros, estamos cansados de ellos. La gente que está vinculada a la campaña de Rodolfo Hernández no sabe de política. Es más, yo creo que la gente que está con Petro se burlará de nosotros por la forma en que hemos hecho política o por la manera en que estamos participando en esta cuando no somos políticos ni estamos bien organizados, como lo están ellos.Pero el sentir de la gente, el que la gente esté mamada de esta Administración no es de derecha ni de izquierda, de ricos o de pobres, es de administración. Para solucionar cualquier problema de la vida hay que tener una buena administración y de ahí parte todo el resto de cosas buenas que van a venir para nuestro país. Si gana el ingeniero Rodolfo, el Valle del Cauca, por obvias razones, va a tener mucha más participación y vamos a tener más inversión en nuestro municipio: caleño vota caleño.



¿Por qué no se debe elegir a Gustavo Petro como presidente de Colombia?

Sencillamente porque Gustavo Petro, aunque dicen que no es un mal personaje de la historia, mire la gente que está alrededor de él. ¿Qué cambio va a haber? El cambio ya está, con el candidato Rodolfo Hernández, nuestro presidente, ya enterramos creo que a cinco partidos políticos. Así que el cambio ya está. Ahora lo tiene que escoger la gente es qué tipo de cambio es el que se quiere. El Pacto Histórico dice que quiere un cambio, ¿pero quiénes están con el cambio?: Roy Barreras,



Armando Benedetti, Piedad Córdoba, y no nos olvidemos de que Gustavo Petro sale en vídeos donde recibe bolsas con plata. Entonces, ese cuento de que es una santa paloma, no nos lo creemos. Que tiene ideas buenas, sí, pero si vamos a ver a la práctica, el ingeniero es un administrador nato y lo pueden ver desde su campaña: la plata que se han gastado las otras campañas es increíblemente exagerada.



Una vez el ingeniero le dijo a Gustavo Petro que porque no devolvía la plata que le van a entregar por los votos que sacó para quedar candidato, le puso ese reto y Gustavo no fue capaz de hacerlo. El ingeniero es muy coherente, es tan coherente que la campaña ha seguido siendo austera, aunque hay gente trabajando porque tienen miedo de que llegue Gustavo Petro al poder, porque ha generado odio, y no debería ser así.



Vea que el ingeniero está solo, sin ningún coalición, sin que otra gente se le haya podido adherir y vea hasta dónde hemos llegado. Se puede llegar a la Presidencia sin estar metiendo en la campaña a personas que tienen cuestionamientos. Todo el mundo sabe que Roy Barreras es de las personas más maquiavélicas que puedan existir. Ahí se ve en los vídeos, en los audios que se han podido ver. Yo pienso que la gente tiene que votar con lógica y la lógica está a la vista. Una persona como la doctora Marelen, que es una mujer que tiene todas las capacidades para que mejore nuestra educación, y el ingeniero, que es un hombre que es muy inteligente y va buscar las personas idóneas por meritocracia, como fue escogida la doctora Marelen: no porque me la recomendó el amigo del amigo o porque me hizo un favor…

Así que, por lógica, yo pienso que Dios, el destino y el universo han puesto al ingeniero Rodolfo en este momento para ser presidente de Colombia contra todo pronóstico.

“Vemos en Gustavo un estadista”

Isabel Vera Zapata es seguidora de Gustavo Petro. Foto: Especial para El País

¿Quién es y cómo surge su interés por participar en política?

Soy la vocera nacional de la organización estudiantil y social Univalle Unida. Soy estudiante de ingeniería. Desde que entré a la universidad empecé a vincularme a espacios que propugnaban por la defensa de la educación pública y hemos decidido apostarle a esta candidatura presidencial, la de Gustavo Petro y Francia Márquez, porque hemos reconocido que es la única que le da reales garantías de defensa a la educación superior pública.



¿Por qué votar por Gustavo Petro y no por Rodolfo Hernández?

Vemos en Gustavo la posibilidad de que la universidad pública pueda seguir abriendo las puertas en general a los y las jóvenes del país. Porque vemos en él un economista, un estadista, una persona a la que le cabe el país en la cabeza, que tiene un conocimiento pleno de cómo funciona el Estado. Además, ha demostrado su talante democrático, tiene una gran sabiduría, ha luchado contra la corrupción no con frases, no con una simple retórica en redes sociales, sino con hechos. Él así lo hizo cuando estuvo en el Congreso, en la Alcaldía de Bogotá, donde demostró resultados que son muy positivos en cuanto a reducción de la pobreza, del desempleo, tuvo una Alcaldía de cara a las necesidades de las personas y no de los poderosos. Gustavo y Francia Márquez representan todo lo bueno que pudiésemos tener para una Presidencia que nunca hemos tenido. Ellos no solo tienen las aptitudes sino toda esa capacidad técnica para administrar conociendo cómo funciona nuestro país.



¿Qué planean como estrategia para que más jóvenes voten por las cartas del Pacto Histórico?

Los jóvenes han tenido un papel protagónico porque ha entendido que su futuro depende de las decisiones que se toman en política. Lastimosamente por falta de formación somos apáticos al tema político y no reconocemos la importancia de este en nuestras vidas y terminamos dejándonos



Convencer del tik tok, del chiste, de quien me parece más gracioso que otro. Pero como jóvenes también hemos asumido la responsabilidad de tomar el país en nuestras manos y eso implica tomar decisiones inteligentes. Aunque se han vinculado muchos jóvenes influencers, tiktokers que han dicho ‘esta es la candidatura que representa realmente mis derechos’ y han llamado a muchísimos jóvenes del país que se han sumado de manera voluntaria. Yo, por ejemplo, he estado haciendo pedagogía en las calles, conversando sobre la apuesta de país que queremos, que deseamos una buena administración en el país, pero sin populismo. Gustavo Petro y Francia Márquez conocen cómo funciona el Estado, tienen propuestas certeras que han sido apoyadas por la comunidad académica a la que se suman grandes intelectuales porque reconocen la seriedad del programa y su recorrido.



¿Por qué no debería ser Rodolfo Hernández el nuevo presidente de Colombia?

Porque hay que mirar quién acompaña a Rodolfo Hernández hoy. En estos días, Caracol sacó una nota anunciando cómo César Gaviria había hecho un acuerdo bajo la mesa con él. Además, vemos cómo los partidos tradicionales se han volcado a apoyar esa candidatura no solamente por un asunto de acuerdos sino porque ven representados sus valores en una persona como Rodolfo Hernández. Y porque también hay que mirar quién es él: ha hecho política, fue destituido cuando fue concejal, está imputado por corrupción...Rodolfo en su personalidad no tiene autocontrol, ha dicho que la Virgen es una prostituta, ha prometido tiros. Ha demostrado ser machista, autoritario. No es una persona íntegra. Además, no tiene una apuesta de país, por eso no va a debates. Necesitamos una presidencia a la altura de este momento histórico.



¿Cómo recibe las denuncias sobre un video de Roy Barreras donde hay palabras desobligantes contra Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria?

Durante mucho tiempo a sectores de izquierda y alternativos se les ha mancillado, calumniado, difamado, atacado mediáticamente en el ejercicio electoral, como dijo Alejandro Gaviria, una de las personas mencionadas en estos videos.



En la contienda electoral es normal que se analice al contendor político. Estos videos, primero, fueron obtenidos de manera ilegal, lo que habla del tipo de política que hacen los otros para desprestigiar. Y en ningún momento se dicen mentiras. No se habla de manera irrespetuosa, públicamente esa nunca ha sido la forma de avanzar en esta contienda electoral.



En todas las campañas políticas del mundo se analiza al contendor, se hacen estrategias para hacer campañas y nada de lo que se dice ahí es mentira. Contrario como sí han operado otros sectores alrededor de esta campaña, por el cambio real que propone. Porque tenemos dos alternativas: creo que hubo gente que votó de corazón por Rodolfo, pero no conocían todo lo que había pasado, no sabían quién había sido él, que estaba imputado por corrupción, no sabían de ese talante autoritario que tiene y creo que hoy las personas han podido reconocer eso