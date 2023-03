Buscan reducir tiempo de cotización pensional para mujeres por cada hijo, según MinTrabajo

Este miércoles, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, propuso que en la reforma a la pensión a las mujeres se les reduzca el tiempo de cotización a pensión por cada hijo.



Esto quiere decir que una mujer que tenga cinco hijos, se jubilaría cinco años antes y así, respectivamente, dependiendo del número de hijos, cada mujer podría recibir su pensión antes de lo esperado.



“Debe haber una compensación al trabajo del cuidado, estamos trabajando para que se incluya un reconocimiento a las mujeres para que, por cada hijo criado, por lo menos tengan un año de reconocimiento para su pensión”, aseguró la Ministra.



Además, se harían varios cambios en esta reforma laboral, uno de ellos, es que la jornada diurna iría de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., y la nocturna de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. También se reviviría el pago de horas extras y la mayoría de los contratos se tendrían que hacer a término indefinido.



Por lo anterior, la directora de la Asociación colombiana de pequeños industriales, Acopi, Rosmary Quintero, manifestó que estas propuestas, sobre todo la del cambio de contratación, son preocupantes.



“Cosas como generalizar el contrato a término indefinido y hacer más difícil el proceso de despido va a complejizar la situación. Y algo que hemos venido insistiendo es que cualquier reforma tiene que ser muy coherente y equilibrada con las actuales circunstancias mundiales y del país; y también coherentes con un gobierno que tiene muchos proyectos de reforma, que aún no ha terminado de radicar, y eso lo que manda al sector empresarial es un mensaje de incertidumbre”, señaló Quintero para Noticias Caracol.